Mega Rapid Rail Project: मुरादाबाद से दिल्ली का सफर 90 मिनट में, प्रोजेक्ट विजन तैयार

कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि मुरादाबाद से दिल्ली को जोड़ने वाले मेगा रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। प्रोजेक्ट विजन रिपोर्ट बनाने का कार्य करीब पूरा हो गया है। इसके 20 जून तक पूरी होने की संभावना है। 10000 करोड़ रुपए की इस योजना को स्वीकृति मिल चुकी है। निर्माण कार्य की शुरुआत 2026 में ही हो जाएगी। हाई स्पीड रैपिड रेल 'हाईवे के ऊपर' एलिवेटेड बनेगी, जिससे दिल्ली से मुरादाबाद के बीच आवागमन करने वालों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बन जाने से मुरादाबाद, अमरोहा, और रामपुर से दिल्ली आवा आवागमन आसान हो जाएगा।