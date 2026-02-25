सावधान! दून एक्सप्रेस और हावड़ा मेल समेत कई ट्रेनें 3 घंटे लेट; यात्रा से पहले चेक करें नया शेड्यूल

दून एक्सप्रेस और हावड़ा मेल समेत कई ट्रेनें 3 घंटे लेट | Image - Freepik
Train Delay North Railway Block: उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल अंतर्गत बी-व्यास नगर-काशी रेलखंड पर 26 फरवरी को ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम के कार्य के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। इस तकनीकी कार्य के चलते इस रूट से गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन के अनुसार, यह ब्लॉक भविष्य में ट्रेनों की सुरक्षा और परिचालन व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से लिया जा रहा है, लेकिन फिलहाल यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।
इस ब्लॉक का असर केवल लखनऊ मंडल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मुरादाबाद मंडल से संचालित होकर गुजरने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनें भी देरी से चलाई जाएंगी। रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ब्लॉक के दौरान ट्रेनों को मार्ग में नियंत्रित कर चलाया जाएगा, जिससे समय-सारिणी प्रभावित होगी। ऐसे में यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाते समय विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार, 25 फरवरी को गाड़ी संख्या 13010 योगनगरी ऋषिकेश–दून एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 13006 अमृतसर–हावड़ा मेल को मार्ग में लगभग 180 मिनट यानी करीब 3 घंटे तक नियंत्रित कर चलाया जाएगा। इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को तय समय से काफी देरी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन की वास्तविक स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।
ब्लॉक के कारण 26 फरवरी को गाड़ी संख्या 13257 दानापुर–आनंद विहार जनसाधारण एक्सप्रेस पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल में लगभग 45 मिनट की देरी से चलाई जाएगी। वहीं, गाड़ी संख्या 12356 जम्मूतवी–पटना अर्चना एक्सप्रेस को भी मार्ग में करीब 150 मिनट की देरी का सामना करना पड़ेगा। इन ट्रेनों के यात्रियों को भी अपने सफर में अतिरिक्त समय जोड़कर चलने की सलाह दी गई है।
रेलवे प्रशासन के अनुसार, बी-व्यास नगर–काशी रेलखंड पर किया जा रहा ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम का यह कार्य ट्रेनों की समयबद्धता और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बेहद जरूरी है। इस तकनीक के लागू होने के बाद ट्रेनों के परिचालन में मानवीय त्रुटियों की संभावना कम होगी और भविष्य में रेल यातायात अधिक सुचारु रूप से संचालित किया जा सकेगा।
सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की वास्तविक स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि तकनीकी कार्य पूरा होने के बाद इस रेलखंड पर परिचालन व्यवस्था पहले से कहीं अधिक बेहतर और सुरक्षित हो जाएगी। हालांकि, फिलहाल ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनों के देरी से चलने की अस्थायी परेशानी यात्रियों को झेलनी पड़ेगी।
