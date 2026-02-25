सावधान! दून एक्सप्रेस और हावड़ा मेल समेत कई ट्रेनें 3 घंटे लेट; यात्रा से पहले चेक करें नया शेड्यूल

Train Delay North Railway Block: उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल अंतर्गत बी-व्यास नगर-काशी रेलखंड पर 26 फरवरी को ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम के कार्य के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। इस तकनीकी कार्य के चलते इस रूट से गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन के अनुसार, यह ब्लॉक भविष्य में ट्रेनों की सुरक्षा और परिचालन व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से लिया जा रहा है, लेकिन फिलहाल यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।