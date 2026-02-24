मुरादाबाद हत्याकांड: जिस जमीन को 15 साल तक सींचा, वहीं मिली लाश; कातिल निकला इंजीनियरिंग का छात्र!

नन्हीं अपने बेटे महबूब, बहू नजराना, पौत्र मोहम्मद आशिक और बेटी गुलशन के साथ प्लॉट के किनारे झोपड़ी बनाकर रहती थीं। सोमवार शाम इफ्तारी के बाद वह चूल्हे के पास बैठी थीं, जबकि बच्चे बाहर खेल रहे थे। तभी दो युवक आए और नन्हीं से पूछा कि इफ्तारी में क्या बनाया है। इससे पहले कि वह कुछ जवाब देतीं, एक शूटर ने उनकी गर्दन पर पिस्टल सटाकर गोली मार दी। मौके पर ही नन्हीं की मौत हो गई। बच्चों की चीख-पुकार से पूरा इलाका सन्न रह गया।