Holi Special Train: रेलवे का होली गिफ्ट, कंफर्म टिकट की नो टेंशन! मुरादाबाद होकर गुजरेंगी 6 नई स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट

इन सभी छह ट्रेनों का मुरादाबाद होकर गुजरना इस रूट के यात्रियों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। मुरादाबाद मंडल अब एक प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट के रूप में उभरा है, जहाँ से गुजरने वाली कुल 24 स्पेशल ट्रेनें यात्रियों के लिए विकल्पों की झड़ी लगा रही हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वे लगातार भीड़ की निगरानी कर रहे हैं और यदि जरूरत पड़ी, तो आने वाले दिनों में और भी फेरे बढ़ाए जा सकते हैं ताकि किसी भी यात्री को स्टेशन पर परेशान न होना पड़े।