पति ने ही तार-तार की पत्नी की अस्मत, इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर वायरल किए अश्लील वीडियो

बदले की आग में जल रहे आरोपी ने इंस्टाग्राम पर एक फर्जी प्रोफाइल बनाई। इस आईडी का इस्तेमाल उसने किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपनी ही पत्नी की छवि को धूमिल करने के लिए किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसके अश्लील फोटो और वीडियो को सार्वजनिक कर दिया, जिससे उसे न केवल सामाजिक अपमान झेलना पड़ा बल्कि वह गहरे मानसिक तनाव में भी है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है, लेकिन इस बार उसने मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दीं।