Holi Special Train: रेलवे का बड़ा तोहफा, मुरादाबाद से गोरखपुर तक चलेगी स्पेशल ट्रेन; राजस्थान रूट पर भी राहत

Holi Special Train News Hindi: होली के मौके पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ और कंफर्म टिकट की समस्या को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। त्योहार के दौरान घर लौटने वाले यात्रियों की सहूलियत के लिए एक अतिरिक्त जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। इससे उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और राजस्थान रूट पर सफर करने वाले हजारों यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, त्योहारों पर भीड़ को कंट्रोल करने और यात्रियों को सुरक्षित व सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।