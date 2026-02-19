19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

मुरादाबाद

Holi Special Train: रेलवे का बड़ा तोहफा, मुरादाबाद से गोरखपुर तक चलेगी स्पेशल ट्रेन; राजस्थान रूट पर भी राहत

Holi Special Train: होली पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने जेयू-गोरखपुर होली स्पेशल ट्रेन समेत राजस्थान रूट पर अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन का फैसला लिया है।

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Feb 19, 2026

holi special train moradabad gorakhpur march

Holi Special Train: रेलवे का बड़ा तोहफा | Image Source - Pexels

Holi Special Train News Hindi: होली के मौके पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ और कंफर्म टिकट की समस्या को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। त्योहार के दौरान घर लौटने वाले यात्रियों की सहूलियत के लिए एक अतिरिक्त जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। इससे उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और राजस्थान रूट पर सफर करने वाले हजारों यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, त्योहारों पर भीड़ को कंट्रोल करने और यात्रियों को सुरक्षित व सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।

जेयू–गोरखपुर स्पेशल के चार फेरे तय

रेलवे की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार, गाड़ी संख्या 04829 जोधपुर (जेयू)–गोरखपुर होली स्पेशल ट्रेन पांच मार्च, 12 मार्च, 19 मार्च और 26 मार्च को कुल चार ट्रिप करेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04830 गोरखपुर–जोधपुर स्पेशल ट्रेन छह मार्च, 13 मार्च, 20 मार्च और 27 मार्च को संचालित की जाएगी। इस विशेष ट्रेन के संचालन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल क्षेत्र के यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे लंबी दूरी की यात्रा अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी।

मुरादाबाद समेत प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव

इस होली स्पेशल ट्रेन का मुरादाबाद स्टेशन पर सुबह 8:15 बजे आगमन होगा, जहां यह पांच मिनट के ठहराव के बाद 8:25 बजे आगे के लिए रवाना होगी। ट्रेन का मार्ग बरेली, लखनऊ, बस्ती और खलीलाबाद जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गोरखपुर तक तय किया गया है। इन रूटों पर सफर करने वाले यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा, खासकर उन लोगों को जो त्योहार पर परिवार के पास जाना चाहते हैं। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे समय रहते टिकट बुक करा लें ताकि अंतिम समय में परेशानी से बचा जा सके।

राजस्थान रूट पर भी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें

रेलवे ने राजस्थान के यात्रियों के लिए भी राहत की खबर दी है। गाड़ी संख्या 04731 श्रीगंगानगर जंक्शन (एसजीएनआर) से रविवार एक मार्च से 29 मार्च तक कुल पांच ट्रिप संचालित की जाएगी। वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 04732 मंगलवार तीन मार्च से 31 मार्च तक कुल पांच फेरे लगाएगी। इन ट्रेनों के शुरू होने से राजस्थान से अन्य राज्यों में आने-जाने वाले यात्रियों को होली के दौरान बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और लंबी वेटिंग लिस्ट से राहत मिलेगी।

टिकट बुकिंग और यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे स्पेशल ट्रेनों की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट या रेलवे हेल्पलाइन से कंफर्म कर लें। त्योहार के दौरान ट्रेनों में भीड़ अधिक रहती है, ऐसे में समय से टिकट बुक कराना और स्टेशन पर समय से पहुंचना जरूरी है। इसके साथ ही यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें और अनावश्यक भीड़ से बचें। रेलवे का कहना है कि जरूरत पड़ने पर आगे भी अतिरिक्त ट्रेनों की घोषणा की जा सकती है।

