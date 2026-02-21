प्यार ‘दीवाना’ होता है! रमजान के महीने में मुनतरीन ने तोड़ा रोजा; मंदिर में अजय के साथ लिए 7 फेरे

मुनतरीन ने तोड़ा रोजा, मुस्कान बन लिए अजय के साथ फेरे। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
Muntarin Became Muskan: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से बड़ी खबर सामने आई है। हथेली पर रखा पानी, आंखों में उमड़ते जज्बात और जीवन का सबसे अहम फैसला मुनतरीन ने लिया। रोजा रखी मुनतरीन मंदिर पहुंची पहले कुछ क्षण के लिए ठिठकी और फिर उसने अपने प्रेमी अजय कश्यप का हाथ थामा और पानी पी लिया। रोजा भले ही टूट गया, लेकिन उसी क्षण उसने अजय के साथ 7 फेरे लेकर नए जीवन की शुरुआत कर दी।
विवाह के बाद उसने अपना नाम बदलकर मुस्कान रख लिया। परिवार के विरोध के बीच दोनों ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और SSP सतपाल अंतिल के कार्यालय पहुंचकर जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की। SSP के निर्देश पर दोनों को सुरक्षा मुहैया कराई गई। फिलहाल, यह दंपति दिल्ली रवाना हो चुके हैं। मुनतरीन उर्फ मुस्कान का कहना है कि उसके लिए प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है और उसी के आधार पर उसने यह फैसला लिया है।
बताया जा रहा है कि अजय और मुनतरीन का पिछले 3 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उनकी शादी के लिए उनके परिजन तैयार नहीं थे। जिसके बाद कई बार विवाद भी हुआ, लेकिन दोनों ने एक-दूसरे से शादी करने की जिद्द नहीं छोड़ी। शुक्रवार की सुबह मुनतरीन घर से निकली और अजय के पास पहुंची। जिसके बाद दोनों ने पहले अधिवक्ता की मदद लेकर बिलारी के शिव मंदिर में शादी करने का फैसला किया।
पंडित ने मंदिर में मुनतरीन की हथेली पर पूजा के दौरान पीने को जल दिया। रोजा होने के चलते मुनतरीन पहले कुछ देर ठिठकी, लेकिन अगले ही पल उसने जल पी लिया। युवती घर से निकली तो उसके परिजनों ने भी उसका पीछा किया। जब मुनतरीन के परिजनों को जानकारी मिली कि वह मुरादाबाद पहुंच गई तो वह भी मुरादाबाद पहुंच गए, लेकिन युवती के साथ अधिवक्ता मौजूद थे।
अधिवक्ता मुनतरीन उर्फ मुस्कान को लेकर SSP कार्यालय पहुंचे तो युवती के परिजन उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जब वह SSP कार्यालय से निकली तो पुलिस सुरक्षा उसके साथ थी। SSP सतपाल अंतिल का मामले को लेकर कहना है कि युवक और युवती शिकायती पत्र लेकर आए थे। उनका कहना था कि वे दोनों बालिग हैं और उन्होंने शादी कर ली है। दोनों ने सुरक्षा की मांग की थी।
