प्यार ‘दीवाना’ होता है! रमजान के महीने में मुनतरीन ने तोड़ा रोजा; मंदिर में अजय के साथ लिए 7 फेरे

विवाह के बाद उसने अपना नाम बदलकर मुस्कान रख लिया। परिवार के विरोध के बीच दोनों ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और SSP सतपाल अंतिल के कार्यालय पहुंचकर जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की। SSP के निर्देश पर दोनों को सुरक्षा मुहैया कराई गई। फिलहाल, यह दंपति दिल्ली रवाना हो चुके हैं। मुनतरीन उर्फ मुस्कान का कहना है कि उसके लिए प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है और उसी के आधार पर उसने यह फैसला लिया है।