समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध मारेगी BJP! ओपी राजभर बोले- जब भी सपा की सरकार रही, तब सिर्फ एक जाति…

SIR प्रक्रिया के विरोध को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि विपक्ष सिर्फ विरोध के नाम पर दिखावा कर रहा है। सड़क और सदन में SIR के खिलाफ बात उठाई जा रही है, लेकिन वही विरोधी दल बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को SIR से जुड़े काम में लगा रहे हैं। उन्होंने कहा, "वे (विपक्ष) जनता के बीच सिर्फ यह दिखावा कर रहे हैं कि वे SIR के खिलाफ हैं। इसके साथ ही, SIR का विरोध अपनी हार को छिपाने के लिए कर रहे हैं। बिहार में भी विपक्ष के नेताओं ने यही काम किया। आने वाले समय में SIR पर यही दिखावा विपक्ष पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम जैसे राज्यों में करेगा।"