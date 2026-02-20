20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध मारेगी BJP! ओपी राजभर बोले- जब भी सपा की सरकार रही, तब सिर्फ एक जाति…

OP Rajbhar Big Statement: समाजवादी पार्टी के गढ़ में BJP सेंध मारने की तैयारी कर रही है। मंत्री ओपी राजभर का बड़ा बयान दिया। जानिए उन्होंने क्या कहा?

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Feb 20, 2026

op rajbhar big statement before sbsp rally know what he said about samajwadi party up politics

ओपी राजभर का बड़ा बयान। फोटो सोर्स फेसबुक (Omprakash Rajbhar)

OP Rajbhar Big Statement: यूपी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख ओपी राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में आगामी चुनावों में NDA की जीत होगी।

UP News In Hindi: 22 फरवरी को ओपी राजभर शक्ति प्रदर्शन करेंगे

22 फरवरी को आजमगढ़ में ओपी राजभर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा, "इस रैली से सुभासपा का चुनावी शंखनाद होगा। इसमें 10 हजार से ज्यादा प्रबुद्ध ब्राह्मण हिस्सा ले रहे हैं। अन्य जातियों के लोग भी रैली में आ रहे हैं।"

Uttar Pradesh News in Hindi: ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना

उन्होंने कहा कि आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बताती है, लेकिन 22 फरवरी को उनके गढ़ का पता चल जाएगा। आगामी चुनावों में आजमगढ़ की सभी विधानसभा सीटों पर NDA की जीत होगी। उन्होंने कहा कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तब पूरे राज्य में सिर्फ एक जाति विशेष का दबदबा रहा। नौकरी से लेकर थानों तक उसी जाति का वर्चस्व रहा। इसी से दुखी होकर जनता ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा। 22 फरवरी को समाजवादी पार्टी को महसूस हो जाएगा कि आगामी चुनाव में क्या होने वाला है।

UP Politics: SIR प्रक्रिया को लेकर क्या बोले ओपी राजभर

SIR प्रक्रिया के विरोध को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि विपक्ष सिर्फ विरोध के नाम पर दिखावा कर रहा है। सड़क और सदन में SIR के खिलाफ बात उठाई जा रही है, लेकिन वही विरोधी दल बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को SIR से जुड़े काम में लगा रहे हैं। उन्होंने कहा, "वे (विपक्ष) जनता के बीच सिर्फ यह दिखावा कर रहे हैं कि वे SIR के खिलाफ हैं। इसके साथ ही, SIR का विरोध अपनी हार को छिपाने के लिए कर रहे हैं। बिहार में भी विपक्ष के नेताओं ने यही काम किया। आने वाले समय में SIR पर यही दिखावा विपक्ष पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम जैसे राज्यों में करेगा।"

Lucknow News: जबलपुर में पथराव की घटना पर मंत्री ओपी राजभर का बयान

जबलपुर में पथराव की घटना पर मंत्री ओपी राजभर ने कहा, "कुछ शरारती तत्व हैं जो देश में दंगे, अशांति और कर्फ्यू चाहते हैं। ऐसे तत्व गड़बड़ी पैदा करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।" लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी पर मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि यह कोर्ट का आदेश है। चूंकि कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, इसलिए राहुल गांधी कोर्ट के निर्देशों का पालन करेंगे।

ये भी पढ़ें

दो महिलाओं ने साथ रहने का लिया फैसला, पति की सहमति से बना अनोखा पारिवारिक रिश्ता
गोरखपुर
hindu girl insisted on living with married muslim woman know what is whole story gorakhpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

political

political news

politics

सपा अन्तर्कलह

SP national president Akhilesh Yadav

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Feb 2026 01:54 pm

Published on:

20 Feb 2026 01:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध मारेगी BJP! ओपी राजभर बोले- जब भी सपा की सरकार रही, तब सिर्फ एक जाति…

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Best Engineering Colleges In Uttar Pradesh: ये हैं यूपी के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, देखें लिस्ट

Best Engineering Colleges In UP
शिक्षा

राहुल गांधी सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश, लखनऊ आगमन पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी के लिए लखनऊ पहुंचे राहुल गांधी, समर्थकों की भारी भीड़ (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक पर सियासी संग्राम, भाजपा-बसपा-सपा-कांग्रेस आमने-सामने

भाजपा, बसपा और कांग्रेस के साथ सपा भी सक्रिय; ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की कवायद तेज (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

क्या यूपी में RSS बनेगी BJP के लिए संकटमोचन? इन मुद्दों को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती!

क्या 2027 में RSS बनेगी बीजेपी की ‘संकटमोचन’?
लखनऊ

ओम प्रकाश राजभर की महारैली, ब्राह्मण वोट साधने की सियासी जंग तेज

ब्राह्मण वोटरों को साधने की सियासी होड़ तेज, पूर्वांचल में ताकत दिखाएंगे ओम प्रकाश राजभर (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.