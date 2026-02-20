शाह मानहानि केस में राहुल गांधी कोर्ट में पेश, बोले- राजनीतिक साजिश का शिकार हूं, अगली सुनवाई 9 को

राहुल गांधी करीब 20 मिनट तक कोर्ट में मौजूद रहे और अपना बयान दर्ज कराया। इस मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को तय की गई है। कोर्ट से निकलने के बाद राहुल गांधी रामचेत मोची की दुकान की ओर रवाना हुए। रामचेत का तीन महीने पहले कैंसर से निधन हो गया था। एक साल पहले राहुल गांधी उनकी दुकान पर पहुंचे थे और उनके साथ बैठकर जूते सिले थे। बाद में उन्होंने रामचेत को सिलाई मशीन भी भिजवाई थी। अब वे उनके परिवार से मुलाकात करने जाएंगे।