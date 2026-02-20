20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

शाह मानहानि केस में राहुल गांधी कोर्ट में पेश, बोले- राजनीतिक साजिश का शिकार हूं, अगली सुनवाई 9 को

मानहानि से जुड़े मामले में राहुल गांधी पिछले महीने 19 जनवरी को सुल्तानपुर में MP-MLA कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश नहीं हो सके थे, जिसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख 20 फरवरी तय की थी।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Feb 20, 2026

सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी के लिए लखनऊ पहुंचे राहुल गांधी, समर्थकों की भारी भीड़ (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी के लिए लखनऊ पहुंचे राहुल गांधी, समर्थकों की भारी भीड़ (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Rahul Gandhi Appears in Sultanpur MP/MLA Court: कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े मामले में यूपी के सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में पेश हुए। उनके वकील ने बताया कि राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि यह मामला राजनीतिक दुर्भावना के चलते दर्ज कराया गया है और इसमें कोई ठोस आधार नहीं है।

राहुल गांधी करीब 20 मिनट तक कोर्ट में मौजूद रहे और अपना बयान दर्ज कराया। इस मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को तय की गई है। कोर्ट से निकलने के बाद राहुल गांधी रामचेत मोची की दुकान की ओर रवाना हुए। रामचेत का तीन महीने पहले कैंसर से निधन हो गया था। एक साल पहले राहुल गांधी उनकी दुकान पर पहुंचे थे और उनके साथ बैठकर जूते सिले थे। बाद में उन्होंने रामचेत को सिलाई मशीन भी भिजवाई थी। अब वे उनके परिवार से मुलाकात करने जाएंगे।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद Rahul Gandhi शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे थे, जहां से वे सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए रवाना हुए। उनके आगमन को लेकर राजधानी और सुल्तानपुर दोनों जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अदालत में यह पेशी एक आपराधिक मानहानि से जुड़े मामले में निर्धारित थी।

राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। एयरपोर्ट से लेकर सड़क मार्ग तक समर्थकों की भीड़ जुटी रही। “न्याय की जीत होगी” और “लोकतंत्र जिंदाबाद” जैसे नारों के बीच कांग्रेस नेताओं ने इसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित मामला बताया।

जानें पूरा मामला

यह मामला कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah को लेकर की गई एक टिप्पणी से जुड़ा है। इस बयान को लेकर भाजपा नेता विजय मिश्रा ने परिवाद दायर किया था। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने का अंतिम अवसर दिया था।

लखनऊ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

राहुल गांधी के आगमन को देखते हुए लखनऊ एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। इसके बाद उनका काफिला सड़क मार्ग से सुल्तानपुर के लिए रवाना हुआ। मार्ग में कई स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक एकत्र दिखाई दिए। प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए थे। सुल्तानपुर में अदालत परिसर के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही कोर्ट परिसर में प्रवेश की अनुमति दी गई।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

राहुल गांधी की पेशी को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज रही। कांग्रेस नेताओं ने इसे “लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की कोशिश” बताया, जबकि विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है और अदालत की प्रक्रिया का सम्मान होना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी की हर कानूनी कार्रवाई राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बन जाती है। ऐसे मामलों का असर राजनीतिक विमर्श पर भी पड़ता है।

कार्यकर्ताओं का शक्ति प्रदर्शन

सुल्तानपुर में राहुल गांधी के समर्थन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे। हालांकि प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की थी। कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना समर्थन व्यक्त किया। स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह केवल एक कानूनी प्रक्रिया है और वे पूरी तरह आश्वस्त हैं कि न्याय मिलेगा।

ये भी पढ़ें

Om Prakash Rajbhar Brahmin vote bank: ओम प्रकाश राजभर की महारैली, ब्राह्मण वोट साधने की सियासी जंग तेज
लखनऊ
ब्राह्मण वोटरों को साधने की सियासी होड़ तेज, पूर्वांचल में ताकत दिखाएंगे ओम प्रकाश राजभर (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

Congress leaders

राहुल गांधी

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Feb 2026 12:01 pm

Published on:

20 Feb 2026 11:12 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / शाह मानहानि केस में राहुल गांधी कोर्ट में पेश, बोले- राजनीतिक साजिश का शिकार हूं, अगली सुनवाई 9 को

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Best Engineering Colleges In Uttar Pradesh: ये हैं यूपी के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, देखें लिस्ट

Best Engineering Colleges In UP
शिक्षा

यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक पर सियासी संग्राम, भाजपा-बसपा-सपा-कांग्रेस आमने-सामने

भाजपा, बसपा और कांग्रेस के साथ सपा भी सक्रिय; ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की कवायद तेज (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

क्या यूपी में RSS बनेगी BJP के लिए संकटमोचन? इन मुद्दों को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती!

क्या 2027 में RSS बनेगी बीजेपी की ‘संकटमोचन’?
लखनऊ

ओम प्रकाश राजभर की महारैली, ब्राह्मण वोट साधने की सियासी जंग तेज

ब्राह्मण वोटरों को साधने की सियासी होड़ तेज, पूर्वांचल में ताकत दिखाएंगे ओम प्रकाश राजभर (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

अप्रैल में नहीं होंगे यूपी पंचायत चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग के इस फैसले से बढ़ी प्रत्याशियों की चिंता!

Panchayat Chunav फोटो सोर्स : Social Media
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.