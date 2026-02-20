क्या यूपी में RSS बनेगी BJP के लिए संकटमोचन? इन मुद्दों को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती!

मोहन भागवत अभी मेरठ दौरे पर हैं। 20 और 21 फरवरी को वे दो दिवसीय संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। RSSके शताब्दी वर्ष के दौरान उनके यूपी दौरे काफी अहम हैं। वे हिंदू समाज में एकता, सतर्कता और सामाजिक सामंजस्य पर जोर दे रहे हैं। लखनऊ में सद्भाव सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एकजुट रहना होगा, हालांकि कोई तत्काल खतरा नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। वहीं मोहन भागवत के मेरठ दौरे के तुरंत बाग, पीएम मोदी भी मेरठ में 22 फरवरी को कार्यक्रम शामिल होंगे।