Om Prakash Rajbhar Brahmin vote bank: ओम प्रकाश राजभर की महारैली, ब्राह्मण वोट साधने की सियासी जंग तेज

उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण मतदाता लंबे समय से निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। पूर्वांचल के कई जिलों जैसे आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया और जौनपुर में ब्राह्मण मतदाताओं का प्रभाव कई सीटों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित करता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हाल के वर्षों में विभिन्न दलों ने सामाजिक संतुलन और प्रतिनिधित्व के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। ऐसे में सुभासपा द्वारा ब्राह्मण समुदाय के प्रबुद्ध वर्ग को मंच पर लाने का प्रयास व्यापक सामाजिक समीकरण गढ़ने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।