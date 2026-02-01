‘आज शिखा की पूजा हो रही है, पहले शिखा उखाड़ने वाला कौन था?’ सपा विधायक ने पूछा सदन में सवाल

समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने ब्रजेश पाठक के ‘बटुक पूजन’ कार्यक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज सम्माननीय है, लेकिन 'आज शिखा की पूजा हो रही है, पहले शिखा उखाड़ने वाला कौन था?' उन्होंने चाणक्य और घनानंद का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे अपमान के बाद चाणक्य ने मगध सत्ता को उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी, वैसे ही ब्राह्मण समाज भी सत्ता परिवर्तन का संकल्प ले सकता है। इस बयान पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई।