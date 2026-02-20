ED Action: 110 करोड़ ठगी केस: एनी ग्रुप की 7.30 करोड़ संपत्ति अटैच, ईडी की बड़ी कार्रवाई

एनी ग्रुप के मालिक अजीत कुमार गुप्ता के खिलाफ विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज हैं। इसके अलावा, निहारिका सिंह और कंपनी से जुड़े कई अन्य लोगों के नाम भी प्राथमिकी में शामिल हैं। जांच एजेंसियों का आरोप है कि कंपनी के निदेशकों और पदाधिकारियों ने निवेशकों को भ्रमित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रचार-प्रसार किया और धन जुटाया। बाद में निवेशकों को वादे के मुताबिक रिटर्न नहीं दिया गया। हालांकि, आरोपित पक्ष की ओर से अब तक सार्वजनिक रूप से विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कानूनी जानकारों का कहना है कि अटैचमेंट के खिलाफ आरोपितों को अपीलीय प्राधिकरण में चुनौती देने का अधिकार होता है।