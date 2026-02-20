हिंदू लड़की का शादीशुदा मुस्लिम महिला पर आया ‘दिल’! पति भी रहेगा साथ; आखिर माजरा है क्या?

युवती का कहना है कि वह महिला के साथ रहना चाहती है। इस फैसले में उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। वहीं, जब पुलिस ने महिला से संपर्क किया तो उसने कहा कि युवती को साथ रखने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। महिला ने कहा कि युवती जिस घर में रहेगी पति भी साथ रहेगा। वहीं, युवती के परिजन उसके इस फैसले से स्तब्ध हैं। उन्होंने युवती को समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवती अपने फैसले पर कायम है। फिलहाल मामले को लेकर युवती के परिजन बातचीत के जरिए समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं।