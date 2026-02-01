CMO द्वारा दर्जनों अस्पतालों के OT का औचक निरीक्षण…इंफेक्शन कंट्रोल पर लापरवाही हुई तो होगी सख्त कारवाई

गुरुवार को मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) डा. राजेश झा ने चार अस्पतालों की ओटी का निरीक्षण किया। इसमें जिला अस्पताल में आंखों की OT, जिला महिला अस्पताल में गाइनी OT और दो निजी अस्पतालों की आंखों की OT की जांच की। CMO ने कहा कि किसी भी दशा में OT संक्रमित नहीं होनी चाहिए। साफ-सफाई का पूरा ध्यान दिया जाए। OT में प्रयोग होने वाले उपकरणों का स्टरलाइजेशन अनिवार्य रूप से किया जाए।