CMO द्वारा दर्जनों अस्पतालों के OT का औचक निरीक्षण…इंफेक्शन कंट्रोल पर लापरवाही हुई तो होगी सख्त कारवाई

फोटो सोर्स: पत्रिका, CMO ने OT का किया निरीक्षण
गोरखपुर जिले के सिकरीगंज के न्यू राजेश हाईटेक हास्पिटल में मोतियाबिंद का आपरेशन होने के बाद आंखों की रोशनी जाने के मामले से हड़कंप मचा है। स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी और निजी अस्पतालों की OT (आपरेशन थियेटर) की औचक जांच शुरू की है।
गुरुवार को मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) डा. राजेश झा ने चार अस्पतालों की ओटी का निरीक्षण किया। इसमें जिला अस्पताल में आंखों की OT, जिला महिला अस्पताल में गाइनी OT और दो निजी अस्पतालों की आंखों की OT की जांच की। CMO ने कहा कि किसी भी दशा में OT संक्रमित नहीं होनी चाहिए। साफ-सफाई का पूरा ध्यान दिया जाए। OT में प्रयोग होने वाले उपकरणों का स्टरलाइजेशन अनिवार्य रूप से किया जाए।
CMO ने चेतावनी दी कि अगर इन स्थानों पर संक्रमण का कोई भी कारक मिला तो सम्बन्धित अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अस्पतालों के OT में पहुंचकर संक्रमण से बचाव के उपायों को देखा एवं आवश्यक निर्देश दिये।
CMO डॉ झा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के दर्जनों अस्पतालों में अलग-अलग टीम निजी अस्पतालों की OT की जांच कर चुकी है। जांच के दौरान जहां कहीं भी कमी मिल रही है संबंधित अस्पताल को चेतावनी दी जा रही है। चेतावनी के बाद भी सुधार न होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा CMO ने सरकारी अस्पतालों के लिए निर्देश दिया कि इंफेक्शन कंट्रोल के लिए किसी सामग्री की कमी होने पर तुरंत सूचना दी जाए। आवश्यक प्रबंध यथाशीघ्र किए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान एसीएमओ आरसीएच डॉ एके चौधरी भी मौजूद रहे।
