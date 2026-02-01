विकसित भारत 2047 का स्पष्ट रोडमैप है बजट, रक्षा बजट में 15 प्रतिशत वृद्धि देश की सुरक्षा सर्वप्रथम के भाव को दर्शाता है

स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय के बजट में 62 प्रतिशत की वृद्धि तथा 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट लैब की स्थापना युवाओं को नई दिशा देगी।

श्री चौधरी ने महिलाओं और किसानों पर विशेष फोकस का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक जिले में गर्ल्स हॉस्टल, ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए शी-मार्ट, जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी शून्य तथा कृषि क्षेत्र के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।