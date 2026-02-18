रेप के आरोपी TTE पर 10 हजार का इनाम घोषित, चलती ट्रेन में घटना को दिया था अंजाम… गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश जारी

धीरे धीरे TTE ने पढ़ाई लिखाई के नाम पर युवती से घनिष्ठता बढ़ा लिया फिर सीट का लालच देते हुए उसे फर्स्ट क्लास केबिन में ले जाकर रेप किया। किसी तरह चंगुल से छूट कर युवती ने डायल 112 पर काल किया, इसी बीच आरोपी आरोपी TTE देवरिया स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर फरार हो गया।