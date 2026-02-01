यूपी में चलती ट्रेन में रेप, अहमदाबाद–गोरखपुर एक्सप्रेस में सीट दिलाने का झांसा देकर TTE ने युवती से किया रेप

अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस से रविवार की रात गोरखपुर आ रही लड़की ने ट्रेन में तैनात एक TTE पर इंदारा और देवरिया रेप का आरोप लगाकर हड़कंप मचा दिया। लड़की ने कहा कि वह NCC के C सर्टिफिकेट का एग्जाम देने मऊ गई थी। वापस गोरखपुर लौटते समय भीड़ ज्यादा होने के कारण टिकट नहीं ले सकी और AC कोच में चढ़ गई।