गोरखपुर में डॉक्टर से मांगी गई 15 लाख की रंगदारी, पूरे परिवार की हत्या करने की धमकी…क्राइम ब्रांच भी जांच में जुटी

गोरखपुर में एक डॉक्टर से रंगदारी मांगी गई है, जिसके बाद पूरा परिवार दहशत में है। डॉक्टर पंकज दीक्षित का कैंट क्षेत्र में मानसी हॉस्पिटल है, फोन करने वाले ने खुद को हिस्ट्रीशीटर बताते हुए 15 लाख मांगा है, रुपये न मिलने पर हॉस्पिटल बंद कराने व पूरे परिवार की हत्या करने की धमकी दी। डाक्टर ने सोमवार को SSP डॉ. कौस्तुभ को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी पर कार्रवाई और परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है।