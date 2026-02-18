सीएम योगी का डीएम प्रोजेक्ट रामगढ़ ताल बन रहा है सुसाइड प्वाइंट, फिर मिली युवती की लाश…कुछ दिन पहले महिला ने किया था सुसाइड

जानकारी के मुताबिक गोरखपुर के कैंट थाना अंतर्गत डिबिया धोबी टोला के लेखपाल संजय त्रिपाठी की बेटी श्रद्धा मंगलवार को किसी काम से बाहर गई थी। बहुत देर तक वापस नहीं लौटी। घर वालों ने बहुत बार फोन मिलाया लेकिन श्रद्धा का कुछ पता नहीं चला। जब कहीं कोई सूचना नहीं मिली तब परिजनों ने कैंट थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई।