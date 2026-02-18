सदर तहसील का डीएम ने किया औचक निरीक्षण, खामियों पर दिये सख्त चेतावनी

डीएम ने मौके पर मौजूद किसानों से स्वयं पूछा कि खतौनी के लिए कितना शुल्क लिया जाता है। किसानों द्वारा सही जानकारी दिए जाने पर उन्होंने संतोष जताया, लेकिन साथ ही सख्त निर्देश दिया कि निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। यदि ऐसी शिकायत पाई गई तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।