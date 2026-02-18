जनसुनवाई को मिली नई सख्ती, सीएम ऑनलाइन जुड़कर कर रहे निगरानी, डीएम 10 बजे से सुन रहे हैं फरियाद

डीएम दीपक मीणा ने एक-एक फरियादी की समस्या गंभीरता से सुनी और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। विशेष रूप से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑनलाइन माध्यम से जनसुनवाई से जुड़े और विभिन्न मामलों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कुछ मामलों में संबंधित अधिकारियों से सीधे संवाद कर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए।