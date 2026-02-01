कलेक्ट्रेट गेट पर युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास, मची अफरातफरी…पुलिस के एक पक्षीय कारवाई से था आहत

पीड़ित पुष्पा ने आरोप लगाया कि उसकी जेठानी ने उसके साथ मारपीट भी की। घटना के बाद जयराम और उसकी पत्नी कोतवाली पहुंचे, लेकिन उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि पुलिस ने उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बजाय जयराम की भाभी की शिकायत पर उसी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।