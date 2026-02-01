सिद्धार्थनगर में इंस्पेक्टर-सब इंस्पेक्टर के क्षेत्र में फेरबदल, इनमें चार थानेदार भी शामिल

थानाध्यक्ष कठेला समयमाता रहे उप निरीक्षक अभय सिंह को थानाध्यक्ष जोगिया उदयपुर के पद पर स्थानांतरित किया गया है। जोगिया उदयपुर की थानाध्यक्ष रहीं महिला उप निरीक्षक मीरा चौहान को अब एंटी रोमियो सेल का प्रभारी बनाया गया है। प्रभारी एंटी रोमियो सेल रहीं महिला उप निरीक्षक शाइस्ता को थाना सिद्धार्थनगर भेजा गया है।