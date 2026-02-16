SP देवरिया का बड़ा एक्शन…चंगेज खान को भेजा गया श्रीरामपुर थाना, 15 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल

पुलिस लाइन से हेड कांस्टेबल शशि शंकर राय को साइबर थाना और गुड्डू यादव को यातायात शाखा में भेजा गया है। अखिलेश कुमार दुबे को सरौली थाना में नई जिम्मेदारी मिली है। यातायात शाखा में तैनात कांस्टेबल प्रमोद यादव को सदर कोतवाली स्थानांतरित किया गया है, जबकि लार थाने की महिला कांस्टेबल वर्षा शर्मा को थाना कार्यालय भेजा गया है।