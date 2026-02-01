10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

दरोगा की संदिग्ध मौत का मामला: विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने DGP से किया उच्चस्तरीय जाँच की मांग

बस्ती जिले में तैनात SSI अजय गौड़ मूल निवासी देवरिया की संदिग्ध मौत को संज्ञान में लेते हुए बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने DGP से मुलाकात कर मामले की उच्चस्तरीय जाँच की मांग की।

2 min read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Feb 10, 2026

Up news, deoria

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, बीजेपी विधायक शलभ मणि

बस्ती जनपद में तैनात पुलिस उपनिरीक्षक अजय गोंड की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में देवरिया सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने संज्ञान लेते हुए DGP से मुलाकात की।

उन्होंने उनसे इस घटना की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। विधायक ने इस संबंध में एक लिखित पत्र भी सौंपा। डॉ. शलभ ने बताया कि SSI अजय गोंड मूल रूप से उनके विधानसभा क्षेत्र देवरिया सदर के निवासी थे।

परिजनों की आशंका…मौत संदिग्ध

उनकी संदिग्ध मौत से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। उन्होंने कहा कि परिजनों ने आशंका जताई है कि यह घटना एक सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या हो सकती है।

पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने समय रहते पर्याप्त सक्रियता और गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी।

BJP विधायक ने उच्चस्तरीय जाँच की किया मांग

BJP विधायक ने DJP से आग्रह किया कि प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि घटना का जल्द खुलासा हो सके। उन्होंने लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की भी मांग की।

शलभ ने पुलिस विभाग से SSI के परिवार को जल्द आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की भी मांग की। विधायक ने विश्वास व्यक्त किया कि निष्पक्ष जांच से सच्चाई सामने आएगी और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा।

जानिए पूरा मामला

सदर कोतवाली क्षेत्र के मुड़ाडीह गांव निवासी अजय कुमार गोड़ का शव रविवार शाम करीब पांच बजे अयोध्या की सरयू नदी में मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई थी। अजय 5 फरवरी को सुबह चाय-नाश्ता करके थाने के लिए निकले थे। परशुरामपुर थानाध्यक्ष विश्व मोहन राय के अवकाश पर जाने के बाद उनके पास ही थाने का प्रभार था।

6 फरवरी को दरोगा अजय की बाइक मिलने के बाद पुलिस को उनके डूबने की आशंका थी। इसको देखते हुए पुलिस ने SDRF गोरखपुर की टीम के साथ कुआनो नदी में लगातार 3 दिन तक सर्च अभियान चलाया।

ये भी पढ़ें

पल्लवी पटेल की पुलिस से झड़प, बाल पकड़कर गाड़ी के अंदर डाला, UGC बिल के समर्थन में दे रहीं थी धरना
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Feb 2026 11:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / दरोगा की संदिग्ध मौत का मामला: विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने DGP से किया उच्चस्तरीय जाँच की मांग

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बार, बार कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को क्यों आता है गुस्सा…भड़के मंत्री ने अधिकारियों पर कारवाई की बात कही

Up news, sanjya Nishad
देवरिया

देवरिया मजार विवाद: राष्ट्रपति भवन तक पहुंची शिकायत, यूपी के मुख्य सचिव को जांच के निर्देश

deoria mazar demolition president secretariat up chief secretary action
देवरिया

गोरखपुर पुलिस के पीछा करते समय भाग रही संदिग्ध स्कॉर्पियो ट्रेक्टर ट्राली से भिड़ी, एक महिला सहित दो मरे

Up news, Deoria, gorakhpur
देवरिया

वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग, जवाबी फायरिंग में पशु तस्कर घायल…चार गौवंश, अवैध शस्त्र बरामद

Up news. Deoria news
देवरिया

यूपी में डेढ़ करोड़ का गांजा बरामद, तस्करी का तरीका देख पुलिसकर्मी हैरान… दौड़ाकर पकड़े दो तस्कर

यूपी न्यूज, देवरिया न्यूज
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.