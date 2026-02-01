दरोगा की संदिग्ध मौत का मामला: विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने DGP से किया उच्चस्तरीय जाँच की मांग

सदर कोतवाली क्षेत्र के मुड़ाडीह गांव निवासी अजय कुमार गोड़ का शव रविवार शाम करीब पांच बजे अयोध्या की सरयू नदी में मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई थी। अजय 5 फरवरी को सुबह चाय-नाश्ता करके थाने के लिए निकले थे। परशुरामपुर थानाध्यक्ष विश्व मोहन राय के अवकाश पर जाने के बाद उनके पास ही थाने का प्रभार था।