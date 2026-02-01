पल्लवी पटेल की पुलिस से झड़प, बाल पकड़कर गाड़ी के अंदर डाला, UGC बिल के समर्थन में दे रहीं थी धरना

लखनऊ : UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 के समर्थन में पैदल मार्च निकाल रहीं अपना दल (कमेरावादी) की अध्यक्ष और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल की मंगलवार को लखनऊ में पुलिस से झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पल्लवी पटेल का आरोप है कि महिला पुलिसकर्मियों ने उनके बाल पकड़कर जबरन पुलिस वाहन में डाला।