‘ममता बनर्जी देश के लिए कलंक’, टी राजा सिंह बोले- अब बांग्लादेशी मुक्त बंगाल की मांग पकड़ रही जोर

SIR प्रक्रिया के बारे में उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। इस प्रक्रिया के तहत जितने भी फर्जी मतदाता हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। RSS प्रमुख के बयान पर टी राजा सिंह ने कहा कि मोहन भागवत ने बहुत सही और महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। जो लोग भारत में रहते हुए भी खुद को हिंदू नहीं मानते, उन्हें अपना पुराना इतिहास देखना चाहिए। उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे। मोहन भागवत की बातों पर चलना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा।