गोरखपुर पुलिस के पीछा करते समय भाग रही संदिग्ध स्कॉर्पियो ट्रेक्टर ट्राली से भिड़ी, एक महिला सहित दो मरे

जानकारी के मुताबिक गोरखपुर के झंगहा थाने की पुलिस और एसओजी टीम सड़क पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन (BR29PA9208) घूमता दिखाई दिया। पुलिस ने वाहन को रोकने का इशारा किया, लेकिन स्कॉर्पियो चालक तेज रफ्तार में भाग गए। इसके बाद पुलिस और एसओजी टीम ने वाहन का पीछा किया।