देवरिया मजार विवाद: राष्ट्रपति भवन तक पहुंची शिकायत, यूपी के मुख्य सचिव को जांच के निर्देश

तहसील प्रशासन का दावा है कि गोरखपुर रोड पर रेलवे ओवरब्रिज के नजदीक मेहड़ा नगर इलाके में स्थित यह मजार नान-जेड-ए श्रेणी की बंजर जमीन पर बनाई गई थी। रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष 1399 फसली की खतौनी में जमीन बंजर दर्ज है। प्रशासन का यह भी कहना है कि वर्ष 1993 में एडीएम वित्त एवं राजस्व के कथित फर्जी आदेश के आधार पर मजार और कब्रिस्तान का इंद्राज राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराया गया था। जून 2025 में विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी की शिकायत पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत इस प्रविष्टि को रद्द कर दिया गया।