रील के लिए फांसी का सीन क्रिएट कर रही थी महिला, अचानक गला कसा और हो गई मौत

27 वर्षीय मोहनी की रील बनाने के चक्कर में चली गई जान, PC- Patrika
बांदा: सोशल मीडिया पर रील बनाने का क्रेज अब जानलेवा साबित होने लगा है। वायरल होने की चाह में लोग खतरनाक स्टंट और दृश्य रच रहे हैं, जिनका अंजाम कभी-कभी बेहद दर्दनाक होता है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां रील के लिए फांसी का सीन शूट कर रही एक महिला की अचानक मौत हो गई।
घटना बबेरू कोतवाली क्षेत्र के करूड्या पुरवा की है। यहां रहने वाली 27 वर्षीय मोहिनी को रील बनाने का शौक था। वह अक्सर नए-नए प्रयोग करती रहती थी। बताया जा रहा है कि घटना के दिन उसका पति जगदीश काम की तलाश में बाहर गया हुआ था। घर में अकेली होने पर मोहिनी ने रील बनाने का फैसला किया। उसने कमरे में हुक पर रस्सी डालकर फंदा तैयार किया और मोबाइल को रिकॉर्डिंग मोड पर रख दिया।
रील शूट के दौरान अचानक फंदा कस गया। मोहिनी ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फंदा ढीला नहीं हो सका और दम घुटने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कुछ समय बाद जब उसकी 4 साल की बेटी कमरे में पहुंची, तो मां को फंदे से लटका देख वह चीख-चीखकर रोने लगी। बच्ची की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बबेरू की सीओ सौरभ सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला की मौत रील बनाते समय हुई है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।
