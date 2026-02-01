रील के लिए फांसी का सीन क्रिएट कर रही थी महिला, अचानक गला कसा और हो गई मौत

घटना बबेरू कोतवाली क्षेत्र के करूड्या पुरवा की है। यहां रहने वाली 27 वर्षीय मोहिनी को रील बनाने का शौक था। वह अक्सर नए-नए प्रयोग करती रहती थी। बताया जा रहा है कि घटना के दिन उसका पति जगदीश काम की तलाश में बाहर गया हुआ था। घर में अकेली होने पर मोहिनी ने रील बनाने का फैसला किया। उसने कमरे में हुक पर रस्सी डालकर फंदा तैयार किया और मोबाइल को रिकॉर्डिंग मोड पर रख दिया।