धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बोले- …को गाली देने से नहीं कुरीतियों को सुधारने से बनेगा हिंदू राष्ट्र

Dhirendra Krishna Shastri Banda Yatra: बांदा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान को गाली देने से देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा। हिंदुओं को अपनी कुरीतियों को सुधारना होगा। इस मौके पर उन्होंने तीन तलाक पर भी बयान दिया। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बांदा में सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी के आमंत्रण पर बांदा आए। उनके आने की खबर से बड़ी संख्या में अनुवायी पहुंच गए। अपने संबोधन में उन्होंने चादर चढ़ाने और मोमबत्ती जलाने वालों को 'ठठरी के' कहा और बोले इस प्रकार कृपा तो नहीं मिलेगी। ‌