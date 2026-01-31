31 जनवरी 2026,

शनिवार

बांदा

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बोले- …को गाली देने से नहीं कुरीतियों को सुधारने से बनेगा हिंदू राष्ट्र

Dhirendra Krishna Shastri Banda Yatra बांदा पहुंचे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने तीन तलाक का नाम लिए बगैर बयान दिया है। बोले, "कभी चादर चढ़ाओ, कभी कैंडल जलाओ, और कहोगे कि हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही, ठठरी के..."

बांदा

image

Narendra Awasthi

Jan 31, 2026

बांदा में पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब

फोटो सोर्स- 'X' बांदा वीडियो ग्रैब

Dhirendra Krishna Shastri Banda Yatra: बांदा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान को गाली देने से देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा। हिंदुओं को अपनी कुरीतियों को सुधारना होगा। इस मौके पर उन्होंने तीन तलाक पर भी बयान दिया। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बांदा में सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी के आमंत्रण पर बांदा आए। उनके आने की खबर से बड़ी संख्या में अनुवायी पहुंच गए। अपने संबोधन में उन्होंने चादर चढ़ाने और मोमबत्ती जलाने वालों को 'ठठरी के' कहा और बोले इस प्रकार कृपा तो नहीं मिलेगी। ‌

जात-पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई-भाई

उत्तर प्रदेश के बांदा पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बुरा ना मानना, मुसलमान को गाली देने से देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदुओं को अपनी कुरीतियों को छोड़ना पड़ेगा। हमारे सनातन में जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने से हिंदू राष्ट्र बनेगा और उसका केवल एक उपाय है। पूछो क्या…? फिर बोले- "जात-पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई-भाई।"

तीन बार में हो गया तलाक

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि एक दूसरा मजहब है, हरिउल्लाह, जहां पर तीन बार (तीन तलाक का बिना नाम लिए हाथों के इशारे से कहते हैं) ऐसे-ऐसे-ऐसे कर दिए और हो गया तलाक। हमारे यहां जब तक 20 से 25 बार कोर्ट में पेशी ना हो जाए तब तक तलाक नहीं होता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, यह अच्छी बात है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, "कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे।" उनके यहां तो कटना ही कटना है। जहां देखो वहां कटा हुआ है। भगवान ही बचाए, हमें कुछ बोलना नहीं है नहीं तो दंगा हो जाएगा।

कभी चादर चढ़ाओ तो कभी कैंडल जलाओ 'ठठरी के'

धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमारा काम बाबा के दरबार में जाना है। बिगड़ी बनाना और संभालना उनका काम है। भरोसा रखोगे तो टूटेगा नहीं। लेकिन तुम अलीउल्लाह के पास चले जाओ, कभी चादर चढ़ाओ, कभी कैंडल जलाओ और फिर कहो कि हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही, तो 'ठठरी के,' क्या हनुमान जी तुम्हारे अंकल हैं जो जब चाहो कृपा करेंगे? पूरी तरह भगवान पर छोड़ दो।

सुंदरकांड का पाठ किया

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सत्र विधायक प्रकाश द्विवेदी के खुरहंड स्थित आवास पर आये थे, जहां उन्होंने यह बातें कहीं। इस मौके पर उन्होंने भगवान शंकर कैलाशेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और सुंदरकांड का पाठ किया।

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

31 Jan 2026 08:28 am

Published on:

31 Jan 2026 08:27 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Banda / धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बोले- …को गाली देने से नहीं कुरीतियों को सुधारने से बनेगा हिंदू राष्ट्र
बांदा

उत्तर प्रदेश

