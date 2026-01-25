भीगा भीगा है समां…गाने पर अस्पताल के OT में बनाई ठुमके लगाकर रील, प्रसव पीड़ा से कराहती रही महिला

यह वीडियो बांदा के अवनी परिधि अस्पताल का बताया जा रहा है, जो रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज से संबद्ध है। वायरल वीडियो में अस्पताल की गायनी सर्जन डॉ. नीलम सिंह अपने मेडिकल स्टाफ के साथ बॉलीवुड के गाने ‘भीगा-भीगा है समां’ पर डांस करती नजर आ रही हैं। सभी स्टाफ सर्जिकल ग्लव्स और मास्क पहने हुए हैं, जबकि पास ही ऑपरेशन टेबल पर एक महिला मरीज सफेद चादर ओढ़े लेटी हुई दिखाई दे रही है।