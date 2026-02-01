मंगेतर की फोटो स्टेटस पर लगाई लिखा…धोखेबाज तू बदल गई इंजीनियर ने नैनीताल में फंदे से लटक कर दे दी जान

मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर विनय का शव पंखे के कुंडे से लटका मिला। यह दृश्य देखकर राघवेंद्र बदहवास हो गए। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। कमरे से विनय का मोबाइल फोन भी मिला। जिसमें व्हाट्सऐप स्टेटस पर मंगेतर की फोटो के साथ “धोखेबाज, तू बदल गई” लिखा हुआ था। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है। इस घटना से परिवार और गांव में शोक का माहौल है।