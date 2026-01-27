1 साथ उठेगी भाई-बहन अर्थी, जहर खाकर दी जान, गांव में पसरा मातम

जह खाकर भाई-बहन ने दी जान
Brother And Sister Committed Suicide By Consuming Poison in Banda News: यूपी के बांदा में दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया। नरैनी कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री नगर मोहल्ले में एक भाई और बहन ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाकर अपनी जान दे दी। इस घटना से आसपास के लोग सदमे में हैं और इलाके में सनसनी फैल गई है।
मृतक आनंद प्रकाश गुप्ता (उम्र 30 वर्ष) और उनकी बहन चंचल गुप्ता (उम्र 34 वर्ष) अपने घर से स्कूटी पर सवार होकर निकले। वे बरछा पुल से करीब 100 मीटर दूर बागै नदी के किनारे पहुंचे। वहां दोनों ने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। कुछ देर बाद पास के खेतों में काम कर रहे मजदूरों ने दोनों को बेहोश हालत में पड़ा देखा। मजदूरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दोनों को तुरंत नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
प्रारंभिक जांच में पुलिस का मानना है कि यह घटना पारिवारिक विवाद की वजह से हुई हो सकती है। हालांकि, मौत के सही कारण और जहर का प्रकार अभी स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। पुलिस ने आसपास के लोगों से बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है। घटनास्थल पर भी गहन जांच की जा रही है।
इस घटना ने शास्त्री नगर और आसपास के इलाकों में काफी हड़कंप मचा दिया है। लोग हैरान हैं कि एक भाई-बहन ने एक साथ इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। परिवार के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच हो रही है और जल्द ही सारी बातें साफ हो जाएंगी।
