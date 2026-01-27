27 जनवरी 2026,

बांदा

1 साथ उठेगी भाई-बहन अर्थी, जहर खाकर दी जान, गांव में पसरा मातम

Crime News: बांदा में एक झटके में परिवार में तबाह हो गया। यहां भाई और बहन ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाकर अपनी जान दे दी।

बांदा

image

Anuj Singh

Jan 27, 2026

जह खाकर भाई-बहन ने दी जान

जह खाकर भाई-बहन ने दी जान

Brother And Sister Committed Suicide By Consuming Poison in Banda News: यूपी के बांदा में दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया। नरैनी कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री नगर मोहल्ले में एक भाई और बहन ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाकर अपनी जान दे दी। इस घटना से आसपास के लोग सदमे में हैं और इलाके में सनसनी फैल गई है।

घटना का विवरण

मृतक आनंद प्रकाश गुप्ता (उम्र 30 वर्ष) और उनकी बहन चंचल गुप्ता (उम्र 34 वर्ष) अपने घर से स्कूटी पर सवार होकर निकले। वे बरछा पुल से करीब 100 मीटर दूर बागै नदी के किनारे पहुंचे। वहां दोनों ने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। कुछ देर बाद पास के खेतों में काम कर रहे मजदूरों ने दोनों को बेहोश हालत में पड़ा देखा। मजदूरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पुलिस और स्वास्थ्य केंद्र की कार्रवाई

सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दोनों को तुरंत नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

संभावित कारण और जांच

प्रारंभिक जांच में पुलिस का मानना है कि यह घटना पारिवारिक विवाद की वजह से हुई हो सकती है। हालांकि, मौत के सही कारण और जहर का प्रकार अभी स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। पुलिस ने आसपास के लोगों से बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है। घटनास्थल पर भी गहन जांच की जा रही है।

इलाके में फैली सनसनी

इस घटना ने शास्त्री नगर और आसपास के इलाकों में काफी हड़कंप मचा दिया है। लोग हैरान हैं कि एक भाई-बहन ने एक साथ इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। परिवार के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच हो रही है और जल्द ही सारी बातें साफ हो जाएंगी।

Published on:

27 Jan 2026 10:14 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Banda / 1 साथ उठेगी भाई-बहन अर्थी, जहर खाकर दी जान, गांव में पसरा मातम

बड़ी खबरें

View All

बांदा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

भीगा भीगा है समां…गाने पर अस्पताल के OT में बनाई ठुमके लगाकर रील, प्रसव पीड़ा से कराहती रही महिला

बांदा

बृजभूषण सिंह और कथा आयोजक के समर्थकों के बीच किस बात को लेकर कटा बवाल? जमकर चले लात-घूंसे

what reason for dispute between brijbhushan singh and katha organiser supporters banda news
बांदा

रोटी बनाने वाले तवे से सिपाही ने किए पत्नी-बेटी पर धड़ाधड़ वार; बच्ची की मौत, मेला दिखाकर आया और…

soldier attacked his wife and daughter with roti making pan daughter died banda news
बांदा

दहेज नहीं मिलने पर मंगेतर ने पार की सारी हदें, इंस्टाग्राम पर डाली लड़की की अश्लील वीडियो और फोटो

इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो वायरल
बांदा

सपा नेता को फरसे से काट डाला: युवती खून से सना फरसा लेकर थाने पहुंची, बोली- लाश घर पर पड़ी उठा लाओ

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बांदा
