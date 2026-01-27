1 साथ उठेगी भाई-बहन अर्थी, जहर खाकर दी जान, गांव में पसरा मातम

मृतक आनंद प्रकाश गुप्ता (उम्र 30 वर्ष) और उनकी बहन चंचल गुप्ता (उम्र 34 वर्ष) अपने घर से स्कूटी पर सवार होकर निकले। वे बरछा पुल से करीब 100 मीटर दूर बागै नदी के किनारे पहुंचे। वहां दोनों ने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। कुछ देर बाद पास के खेतों में काम कर रहे मजदूरों ने दोनों को बेहोश हालत में पड़ा देखा। मजदूरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।