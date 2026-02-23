यूपी का ‘Jeffrey Epstein’! शुरू से था अजीब, कॉलेज के दिनों से जुड़ी कहानी आई सामने

जांच में पता चला कि रामभवन द्वारा भेजा गया एक पोर्न वीडियो सबसे पहले बेल्जियम की एक वेबसाइट पर देखा गया। इसके बाद इंटरनेशनल अलर्ट के आधार पर CBI की टीम ने पड़ताल शुरू की। जांच की कड़ी सोनभद्र तक पहुंची, जहां नीरज यादव को गिरफ्तार किया गया। उसी से मिले सुरागों ने रामभवन के नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। पूछताछ में रामभवन ने कबूल किया कि उसने 47 देशों तक पहुंच बनाकर अश्लील वीडियो बेचे थे। डिजिटल ट्रेल और विदेशी सर्वर कनेक्शन ने उसकी करतूतों को उजागर कर दिया।