22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांदा

Weather update: बढ़ते तापमान लगी रोक, बांदा सबसे गर्म, फतेहपुर का तापमान सबसे कम

Weather update: मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में बांदा को सबसे गर्म और फतेहपुर को सबसे ठंडा जिला घोषित किया गया। मौसम विभाग ने बढ़ते तापमान के साथ बारिश को लेकर भी अपडेट किया है।

2 min read
Google source verification

बांदा

image

Narendra Awasthi

Feb 22, 2026

सुबह और शाम की ठंड, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Up weather update and forecast: मौसम विभाग ने बढ़ते तापमान, उत्तर पश्चिमी हवाएं और बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार बढ़ते तापमान में रोक लगेगी। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित कर रही हैं। दिन में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। सीएसए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि फिलहाल निकट भविष्य में बारिश की कोई संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटे में बांदा सबसे गर्म जिला और फतेहपुर सबसे ठंडा जिला रहा। बारिश को लेकर भी अपडेट किया गया है। किसानों को सलाह दी गई है कि अपने खेतों में नमी बनाए रखें।

बांदा का तापमान 33 डिग्री पहुंचने का अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार बांदा का अधिकतम तापमान 31 डिग्री पहुंच गया है। पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित कर रही हैं। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। रात का तापमान भी 15 डिग्री के आसपास है। पूर्व और दक्षिण-पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी।

रात में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा

मौसम विभाग के अनुसार रात में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। सोमवार 23, मंगलवार 24 और बुधवार 25 फरवरी का तापमान 15 से 31 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। 26 फरवरी का तापमान 14 डिग्री से 33 डिग्री के बीच रह सकता है। इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। ‌

फतेहपुर का तापमान सबसे कम

मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार पिछले 24 घंटे में फतेहपुर का तापमान सबसे कम 11 डिग्री दर्ज किया गया है, जिसके बाद कानपुर नगर का 11.6, नजीबाबाद और बहराइच का 12, फुरसतगंज का 12.5 डिग्री दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में सबसे अधिक अलीगढ़, झांसी, हमीरपुर, लखीमपुर खीरी, बनारस, प्रयागराज और चुर्क का तापमान 14 से 16 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। ‌

बांदा सबसे गर्म जिला

मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार बांदा का तापमान पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 31.4 डिग्री दर्ज किया गया है, बनारस का 31.1 डिग्री, प्रयागराज का 30.5 डिग्री, बाराबंकी का 30.4 डिग्री, सुल्तानपुर का 30.02 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम तापमान में सबसे कम नजीबाबाद का 23.5 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बुलंदशहर का 25.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है।

एक-दो डिग्री का तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा

मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार बरेली, शाहजहांपुर, फतेहगढ़, हरदोई, इटावा, फतेहपुर, चूरू, और बलिया का तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान के अनुसार अगले तीन दिनों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं के कारण बढ़ते तापमान पर अंकुश लगेगा। तापमान में 1-2 डिग्री का उतार-चढ़ाव बना रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

up weather

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Feb 2026 08:32 pm

Published on:

22 Feb 2026 08:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Banda / Weather update: बढ़ते तापमान लगी रोक, बांदा सबसे गर्म, फतेहपुर का तापमान सबसे कम

बड़ी खबरें

View All

बांदा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नाबालिगों से दुष्कर्म करने वाले दंपती को फांसी की सजा: जेई बनाता था अश्लील वीडियो करता बिक्री, जज बोले- आखिरी दम तक लटकाओ

Rajasthan High Court big orders banks PM Crop Insurance Scheme pay with interest to farmers
बांदा

जहां तलवारें बोलीं, अब वेद गूंजेंगे: कालिंजर की चट्टानों पर जन्म लेगा ऋषिकुलम्, ज्ञान–आरोग्य की नई क्रांति

बांदा

होटल ले गए, कमरे में बंधक बनाकर 3 दरिंदों ने किया 15 साल की किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म

किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म। प्रतीकात्मक तस्वीर।
बांदा

15–17 फरवरी तक सजेगा कालिंजर महोत्सव, तीन दिन बांदा बनेगा सांस्कृतिक राजधानी

Kalinjar Festival-2026
बांदा

रील के लिए फांसी का सीन क्रिएट कर रही थी महिला, अचानक गला कसा और हो गई मौत

बांदा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.