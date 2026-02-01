Weather update: बढ़ते तापमान लगी रोक, बांदा सबसे गर्म, फतेहपुर का तापमान सबसे कम

Up weather update and forecast: मौसम विभाग ने बढ़ते तापमान, उत्तर पश्चिमी हवाएं और बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार बढ़ते तापमान में रोक लगेगी। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित कर रही हैं। दिन में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। सीएसए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि फिलहाल निकट भविष्य में बारिश की कोई संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटे में बांदा सबसे गर्म जिला और फतेहपुर सबसे ठंडा जिला रहा। बारिश को लेकर भी अपडेट किया गया है। किसानों को सलाह दी गई है कि अपने खेतों में नमी बनाए रखें।