होटल ले गए, कमरे में बंधक बनाकर 3 दरिंदों ने किया 15 साल की किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म

दरअसल, अपनी सहेली के साथ मंगलवार की देर शाम किशोरी दवा लेने के लिए बांदा रोड स्थित मेडिकल स्टोर पर गई थी। दवा लेने के बाद किशोरी की सहेली अपने घर चली गई और किशोरी चाट खाने के लिए नजदीक की एक दुकान पर ही रुक गई। इसी दौरान बाइक से आए 2 युवक और एक किशोर ने किशोरी को नशीला पदार्थ सुंघाया। इसके बाद अर्ध बेहोशी की हालत में बदमाश किशोरी को बाइक पर बैठाकर कस्बे के स्टेशन रोड स्थित होटल के अंदर ले गए।