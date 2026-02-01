दूसरे के साथ बनाकर आओ संबंध… पत्नी को अपनाने के लिए पति ने रखी गंदी शर्त, दहेज का बनाया दबाव

यह घटना मटौंध थाना क्षेत्र की है। पीड़िता के मुताबिक, उसका निकाह जून 2025 में बड़े अरमानों के साथ हुआ था। पिता ने अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज भी दिया था, लेकिन पति और उसके परिवार वाले मिले हुए दहेज से खुश नहीं थे। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही उसे छोटी-छोटी बातों पर प्रताड़ित करने लगे। उसे कई दिनों तक भूखा रखा और बात-बात पर मार पीट करते थे । घर बचाने की खातिर वह सब कुछ सहती गई और कई बार पुलिस ने बीच -बचाव कर समझौता भी कराया ,लेकिन ससुराल वालों की नीयत नहीं बदली।