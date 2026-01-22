22 जनवरी 2026,

बांदा

बृजभूषण सिंह और कथा आयोजक के समर्थकों के बीच किस बात को लेकर कटा बवाल? जमकर चले लात-घूंसे

Brijbhushan Singh News: बृजभूषण सिंह और कथा आयोजक के समर्थकों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ? इस विवाद में जमकर लात घूंसे चले। जानिए पूरा मामला क्या है?

बांदा

image

Harshul Mehra

Jan 22, 2026

what reason for dispute between brijbhushan singh and katha organiser supporters banda news

बृजभूषण सिंह और कथा आयोजक के समर्थकों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ? फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Brijbhushan Singh News: उत्तर प्रदेश के बांदा से बड़ी खबर सामने आई है। बागेश्वरधाम के महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की 5 दिवसीय हनुमंत कथा के समापन के बाद मंगलवार रात BJP नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और कथा आयोजक प्रवीण सिंह के समर्थकों के बीच होटल में कमरों को लेकर जमकर विवाद हो गया।

Brijbhushan Singh VS Katha Organiser Supporters: जमकर हुई मारपीट

इस विवाद में दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान बेल्ट और लात-घूंसे चले। झगड़े में बृजभूषण सिंह के समर्थकों की कार भी क्षतिग्रस्त हुई। होटल में लगे CCTV कैमरों में पूरी घटना कैद हो गई है। जिसके वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं।

UP Crime News: मारपीट में 3 लोग घायल

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही मारपीट में घायल 3 लोगों का जिला अस्पताल में उपचार भी कराया। इनमें से एक के सिर में गंभीर चोटें आईं है। हालांकि किसी भी पक्ष की ओर से थाने में अभी तक तहरीर नहीं दी गई है। वहीं, पुलिस ने हिरासत में लिए गए 3 लोगों का शांतिभंग में चालान किया है।

Banda News: क्या है पूरा मामला

बता दें कि पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपने समर्थकों के साथ मवई बाईपास पर आयोजित हनुमंत कथा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान आयोजक प्रवीण सिंह ने VIP मेहमानों के लिए होटल में कमरे बुक किए थे। विवाद तब शुरू हुआ जब प्रवीण सिंह के समर्थकों ने बृजभूषण के समर्थकों से कमरे खाली करने की बात कही। बस फिर क्या था इसी बात पर माहौल बिगड़ता चला गया।

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 12:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Banda / बृजभूषण सिंह और कथा आयोजक के समर्थकों के बीच किस बात को लेकर कटा बवाल? जमकर चले लात-घूंसे

