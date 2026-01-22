बृजभूषण सिंह और कथा आयोजक के समर्थकों के बीच किस बात को लेकर कटा बवाल? जमकर चले लात-घूंसे

बता दें कि पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपने समर्थकों के साथ मवई बाईपास पर आयोजित हनुमंत कथा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान आयोजक प्रवीण सिंह ने VIP मेहमानों के लिए होटल में कमरे बुक किए थे। विवाद तब शुरू हुआ जब प्रवीण सिंह के समर्थकों ने बृजभूषण के समर्थकों से कमरे खाली करने की बात कही। बस फिर क्या था इसी बात पर माहौल बिगड़ता चला गया।