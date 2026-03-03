जवानी में डकैती बुढ़ापे में 30 साल बाद पकड़ा गया आरोपी मुनव्वर, एमपी में रह रहा था भेष बदलकर

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी लंबे समय से कानून से बचता फिर रहा था, लेकिन सतत प्रयासों के चलते आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरवां थाना पुलिस की इस कार्रवाई पर एसपी ने टीम को 20 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की है। साथ ही संकेत दिया है कि पुराने लंबित मामलों में भी इसी तरह अभियान चलाकर फरार आरोपियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा।