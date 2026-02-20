जहां तलवारें बोलीं, अब वेद गूंजेंगे: कालिंजर की चट्टानों पर जन्म लेगा ऋषिकुलम्, ज्ञान–आरोग्य की नई क्रांति

ऋषिकुलम् केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं होगा, बल्कि यह भारतीय ज्ञान परंपरा, साधना और स्वास्थ्य का जीवंत तीर्थ बनेगा। यहां वेद, उपनिषद और संस्कृत के साथ आयुर्वेद, योग, प्राणायाम और पंचकर्म उपचार एक ही परिसर में साधकों और विद्यार्थियों को आत्मिक व शारीरिक संतुलन देंगे। परियोजना की वास्तुकला पंचमहाभूतों पर आधारित होगी। मंडलाकार परिसर के केंद्र में ध्यान मंडप स्थापित किया जाएगा, जहां अध्ययन और साधना एक साथ प्रवाहित होंगे। चारों ओर औषधीय पौधों की वाटिका, जल संरचनाएं, खुले प्रांगण और प्राकृतिक सामग्री से बने भवन होंगे, ताकि प्रकृति स्वयं शिक्षक बन सके।