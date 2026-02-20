नाबालिगों से दुष्कर्म करने वाले दंपती को फांसी की सजा: जेई बनाता था अश्लील वीडियो करता बिक्री, जज बोले- आखिरी दम तक लटकाओ

बांदा की विशेष पॉक्सो अदालत ने बहुचर्चित बाल शोषण मामले में आरोपी दंपति को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने 18 फरवरी को दोनों को दोषी ठहराया था। और शुक्रवार को सजा का ऐलान किया। न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा ने आदेश में कहा कि दोषियों को कानून के तहत मृत्युदंड दिया जाए। अदालत ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर प्रत्येक पीड़ित बच्चे को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। मामले में मुख्य आरोपी रामभवन सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात था। उसकी पोस्टिंग चित्रकूट में थी। उसकी पत्नी दुर्गावती गृहिणी थी। जांच में सामने आया कि दोनों मिलकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को बहला-फुसलाकर अपने संपर्क में लाते थे। इसके बाद बच्चों का शोषण कर उनकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो तैयार किए जाते थे। इन सामग्रियों को कथित रूप से डार्क वेब के जरिए विदेशों में भेजा जाता था।