Banda News:मंडप सजा, बारात पहुंची… फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बिना फेरे ही लौट गई बारात?

अतर्रा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने बताया कि उनकी बेटी का विवाह कस्बे के एक युवक के साथ तय हुआ था। बुधवार को कस्बे के राज नगर स्थित एक मैरिज हॉल में शादी का कार्यक्रम रखा गया था। तय समय के अनुसार सभी रस्में चल रही थीं और दोनों परिवारों के लोग शादी की खुशियों में शामिल थे।इसी बीच शादी के दिन ही वर पक्ष की ओर से अतिरिक्त दहेज के रूप में कार की मांग रख दी गई। अचानक सामने आई इस मांग से दुल्हन पक्ष के लोग हैरान रह गए। परिवार के लोगों ने साफ कहा कि तिलक के समय जो भी दान-दहेज तय हुआ था, वह पहले ही दे दिया गया है और अब किसी भी तरह की अतिरिक्त मांग पूरी नहीं की जाएगी।