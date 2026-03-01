Kanpur News: बाल मजदूरी पर कड़ा प्रहार, 12 से 25 मार्च तक चलेगा चेकिंग अभियान

कानपुर। बाल श्रम से मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जिला टास्क फोर्स की बैठक में 12 से 25 मार्च तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान 10 टीमें शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर बाल श्रमिकों की पहचान करेंगी और उनके पुनर्वास की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।बुधवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बाल श्रम के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश को वर्ष 2027 तक बाल श्रम से मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कानपुर मंडल के लिए दिसंबर 2026 तक की समयसीमा निर्धारित की गई है।