Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

18 November 2025 Rashifal : 18 नवंबर को 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, पढ़ें किसे मिलेगा हनुमान जी का आशीर्वाद

Aaj Ka Rashifal 18 November 2025 : आज का राशिफल 18 नवंबर 2025: मेष राशि उर्जा की कमी अनुभव करेगी, वृषभ को आर्थिक लाभ, मिथुन को खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। सिंह राशि के सरकारी कार्यों में गति आएगी। तुला और कुंभ राशि निजी संबंधों में रखें सावधानी। जानें 18/11/2025 का आपका शुभ रंग और शुभ अंक क्या है।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Nov 17, 2025

Aaj Ka Rashifal 18 November 2025

Aaj Ka Rashifal 18 November 2025

Aaj Ka Rashifal 18 November 2025 : आज 18 नवंबर 2025, मार्गशीर्ष मास का 13वां दिन है और मंगलवार का शुभ दिन है। ग्रहों की स्थिति देखें तो, सूर्य देव वृश्चिक राशि में विराजमान हैं, जबकि चंद्रमा तुला राशि में संचार कर रहे हैं। आज के दिन का विशेष महत्व है क्योंकि यह मासिक शिवरात्रि का पावन पर्व है। साथ ही, मंगलवार होने के कारण आप भगवान हनुमान जी को समर्पित व्रत भी रख सकते हैं। यह दिन कुछ राशियों के लिए आर्थिक लाभ और भावनात्मक संबंधों में वृद्धि के संकेत दे रहा है, तो कुछ को खर्चों पर नियंत्रण और स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।

आज का मेष राशिफल (Aaj ka Mesh Rashifal)

दिन के उतरार्ध में उर्जा की कमी अनुभव करेंगे। मन वास्तविक कार्यों की अपेक्षा काल्पनिक स्थियों का आकलन करने लगेगा। आद्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ेगा। यात्रा में स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें।
शुभ रंग - ब्राऊन कलर
शुभ अंक - 7

आज का वृषभ राशिफल (Aaj ka Vrishabh Rashifal)

भावनात्मक रिश्तों में आपसी सहयोग बढ़ने का लाभ आर्थिक क्रियाकलापों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। साझेदारी व्यवसाय के प्रति रूझान बढ़ेगा। दूसरों से अपेक्षाएं कम रखनी होगी।
शुभ रंग - रेड कलर
शुभ अंक - 1

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

कार्यों में निरंतरता बनाए रखना मुश्किल रहेगा। दूसरों की सहायता करने में अपने कार्य पीछे छूट सकते हैं। पुरानी व्यवस्था फिर से आरंभ होने के संकेत मिल रहे हैं। खर्चो पर नियंत्रण में कठिनाई अनुभव करेंगे।
शुभ रंग - पीच कलर
शुभ अंक - 9

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

निर्णय में दूरदर्शिता दिखानी होगी। आर्थिक तौर पर अल्प अवधि के निर्णय लेने से बचें। भाई बहनों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने के अवसर मिलेंगे। साक्षात्कार में सफलता मिलने की संभावना है।
शुभ रंग - ग्रे कलर
शुभ अंक - 6

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

सरकारी कार्यों में गति तेज होगी। रुका भुगतान मिलने से आर्थिक रूप से सक्षम अनुभव करेंगे। भावनात्मक संबंधों के लिए समय निकालना मुश्किल रहेगा। परंतु गहरा आत्मिक जुड़ाव अनुभव करेंगे।
शुभ रंग - ओरेंज कलर
शुभ अंक - 2

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

व्यवस्थाओं पर नियंत्रण बेहतर करने के लिए सभी का सहयोग लेना होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण समस्या को बढ़ा सकते हैं। शेयर बाजार से जुड़ी सटीक जानकारियों से लाभान्वित हो सकते हैं।
शुभ रंग - डार्क ग्रीन
शुभ अंक - 3

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

वास्तविक कार्यों की अनदेखी होने से भविष्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है। लोगों के प्रति पूर्वाग्रह से बचना होगा। आध्यात्मिक कार्यक्रमों से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। प्रिय जनों के साथ यात्रा की योजना बन सकती है।
शुभ रंग - ब्राईट व्हाईट
शुभ अंक - 2

वृश्चिक आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

परिश्रम का फल थोड़ा देर से मिलेगा। संध्या तक अच्छे समाचार मिलने से निराशा कम होगी। प्रिय जनों से मुलाकातें उत्साहित करेंगीं। नए भावनात्मक संबंधों का आकर्षण कार्यों की दिशा बदलने में भूमिका निभा सकता है।
शुभ रंग - गोल्डन कलर
शुभ अंक - 5

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

किसी खास कार्य के अधूरा रहने से तनाव में रह सकते हैं। प्रेम संबंधों से सकारात्मक साथ मिलेगा। उच्च अधिकारियों के प्रति थोड़ी नाराजगी रह सकती है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें।
शुभ रंग - यलो कलर
शुभ अंक - 4

ये भी पढ़ें

टैरो राशिफल 18 नवंबर 2025 : मासिक शिवरात्रि पर 4 राशियों को मिल सकती है बड़ी सफलता, जानें मेष से मीन तक का राशिफल
राशिफल
Tarot Card Reading 18 November 2025

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

व्यवसायिक गतिविधियों के प्रति रूझान बढ़ेगा। विदेश व्यापार से जुड़े लोगों को थोड़ी समस्या रह सकती है। रन और आभूषण से जुड़े व्यवसाय में सावधानी से आगे बढ़ने का समय है। यात्रा टाले।
शुभ रंग - सलेटी कलर
शुभ अंक - 7

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

कार्यों की गति अचानक तीव्र होने से व्यवस्थाओं में बदलाव करना पड़ सकता है। मांगलिक कार्यों में अत्यधिक जिम्मेदारी लेना परिवार से तनाव में डाल सकता है। निजी संबंधों में आरोप प्रत्यारोप से बचना होगा।
शुभ रंग - सिल्वर कलर
शुभ अंक - 6

संबंधित खबरें

Tarot Card Reading 18 November 2025

टैरो राशिफल 18 नवंबर 2025 : मासिक शिवरात्रि पर 4 राशियों को मिल सकती है बड़ी सफलता, जानें मेष से मीन तक का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 17 November 2025

17 November 2025 Rashifal :  सोम प्रदोष व्रत , शिव जी की कृपा से कर्क को मिल सकती बड़ी कामयाबी! मेष, वृषभ, सिंह के लिए क्या है खास?

Tarot Card Reading 17 November 2025

टैरो राशिफल 17 नवंबर 2025 : सोम प्रदोष पर 3 राशियों को हो सकता है जबरदस्त धन लाभ! टैरो कार्ड्स ने खोले किस्मत के दरवाजे

Libra and Aquarius Horoscope November 2025

Libra and Aquarius Horoscope : तुला और कुंभ राशिफल नवंबर 2025: नवंबर में खत्म हो सकती हैं तुला और कुंभ की मुश्किलें, जानें क्या बदलेगा?

Aaj Ka Rashifal 16 November

16 November 2025 Rashifal : 16 नवंबर को सूर्य देव का राशि परिवर्तन, जानें सभी 12 राशियों पर प्रभाव, शुभ रंग, शुभ अंक

Tarot Card Reading 16 November 2025

टैरो राशिफल 16 नवंबर 2025 : वृश्चिक संक्रांति पर इन 5 राशियों के लिए बन रहे हैं खास योग , मिथुन को मिल सकता है पैतृक धन

Saptahik Rashifal 16 To 22 November

Saptahik Rashifal 16 To 22 November 2025 : साप्ताहिक राशिफल : लक्ष्मी नारायण योग और मालव्य राजयोग से 6 राशियों के लिए खास रहेगा यह सप्ताह!

Weekly Horoscope 16 to 22 November

Weekly Horoscope 16 to 22 November 2025 : साप्ताहिक राशिफल : 6 राशियों के लिए ‘गुड लक’, किसे मिलेगा करियर में प्रमोशन, किसे रिश्तों में चुनौती?

Aaj Ka Rashifal 15 November 2025

15 November 2025 Rashifal : आज का राशिफल (15 नवंबर) , शनि देव की कृपा से किन 4 राशियों को मिल सकता है आकस्मिक धन लाभ?

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च होने की संभावना है। दूसरों को प्रभावित करने के प्रयास में बचत खर्च हो सकती है। सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा और मान सम्मान बढ़ेगा।
शुभ रंग - सेफ्रान कलर
शुभ अंक - 3

ये भी पढ़ें

Lucky God According to Birth Date : जन्मतिथि के अनुसार जानें अपना ‘भाग्यशाली देवता’, इनकी कृपा से मिल सकती है जीवन में अपार समृद्धि
धर्म/ज्योतिष
Lucky God According to Birth Date
#Rashifal-2025में अब तक
Aaj Ka Rashifal 18 November 2025

18 November 2025 Rashifal : 18 नवंबर को 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, पढ़ें किसे मिलेगा हनुमान जी का आशीर्वाद

Tarot Card Reading 18 November 2025

टैरो राशिफल 18 नवंबर 2025 : मासिक शिवरात्रि पर 4 राशियों को मिल सकती है बड़ी सफलता, जानें मेष से मीन तक का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 17 November 2025

17 November 2025 Rashifal :  सोम प्रदोष व्रत , शिव जी की कृपा से कर्क को मिल सकती बड़ी कामयाबी! मेष, वृषभ, सिंह के लिए क्या है खास?

Tarot Card Reading 17 November 2025

टैरो राशिफल 17 नवंबर 2025 : सोम प्रदोष पर 3 राशियों को हो सकता है जबरदस्त धन लाभ! टैरो कार्ड्स ने खोले किस्मत के दरवाजे

Aaj Ka Rashifal 16 November

16 November 2025 Rashifal : 16 नवंबर को सूर्य देव का राशि परिवर्तन, जानें सभी 12 राशियों पर प्रभाव, शुभ रंग, शुभ अंक

Tarot Card Reading 16 November 2025

टैरो राशिफल 16 नवंबर 2025 : वृश्चिक संक्रांति पर इन 5 राशियों के लिए बन रहे हैं खास योग , मिथुन को मिल सकता है पैतृक धन

Saptahik Rashifal 16 To 22 November

Saptahik Rashifal 16 To 22 November 2025 : साप्ताहिक राशिफल : लक्ष्मी नारायण योग और मालव्य राजयोग से 6 राशियों के लिए खास रहेगा यह सप्ताह!

Weekly Horoscope 16 to 22 November

Weekly Horoscope 16 to 22 November 2025 : साप्ताहिक राशिफल : 6 राशियों के लिए ‘गुड लक’, किसे मिलेगा करियर में प्रमोशन, किसे रिश्तों में चुनौती?

Aaj Ka Rashifal 15 November 2025

15 November 2025 Rashifal : आज का राशिफल (15 नवंबर) , शनि देव की कृपा से किन 4 राशियों को मिल सकता है आकस्मिक धन लाभ?

Tarot Card Reading 15 November 2025

टैरो राशिफल 15 नवंबर 2025 : उत्पन्ना एकादशी पर मेष, वृषभ, सिंह और कन्या समेत सभी 12 राशियों का टैरो भविष्यफल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

Published on:

17 Nov 2025 07:18 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / 18 November 2025 Rashifal : 18 नवंबर को 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, पढ़ें किसे मिलेगा हनुमान जी का आशीर्वाद

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

टैरो राशिफल 18 नवंबर 2025 : मासिक शिवरात्रि पर 4 राशियों को मिल सकती है बड़ी सफलता, जानें मेष से मीन तक का राशिफल

Tarot Card Reading 18 November 2025
राशिफल

17 November 2025 Rashifal :  सोम प्रदोष व्रत , शिव जी की कृपा से कर्क को मिल सकती बड़ी कामयाबी! मेष, वृषभ, सिंह के लिए क्या है खास?

Aaj Ka Rashifal 17 November 2025
राशिफल

टैरो राशिफल 17 नवंबर 2025 : सोम प्रदोष पर 3 राशियों को हो सकता है जबरदस्त धन लाभ! टैरो कार्ड्स ने खोले किस्मत के दरवाजे

Tarot Card Reading 17 November 2025
राशिफल

Libra and Aquarius Horoscope : तुला और कुंभ राशिफल नवंबर 2025: नवंबर में खत्म हो सकती हैं तुला और कुंभ की मुश्किलें, जानें क्या बदलेगा?

Libra and Aquarius Horoscope November 2025
धर्म/ज्योतिष

16 November 2025 Rashifal : 16 नवंबर को सूर्य देव का राशि परिवर्तन, जानें सभी 12 राशियों पर प्रभाव, शुभ रंग, शुभ अंक

Aaj Ka Rashifal 16 November
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.