18 November 2025 Rashifal : 18 नवंबर को 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, पढ़ें किसे मिलेगा हनुमान जी का आशीर्वाद

Aaj Ka Rashifal 18 November 2025
Aaj Ka Rashifal 18 November 2025 : आज 18 नवंबर 2025, मार्गशीर्ष मास का 13वां दिन है और मंगलवार का शुभ दिन है। ग्रहों की स्थिति देखें तो, सूर्य देव वृश्चिक राशि में विराजमान हैं, जबकि चंद्रमा तुला राशि में संचार कर रहे हैं। आज के दिन का विशेष महत्व है क्योंकि यह मासिक शिवरात्रि का पावन पर्व है। साथ ही, मंगलवार होने के कारण आप भगवान हनुमान जी को समर्पित व्रत भी रख सकते हैं। यह दिन कुछ राशियों के लिए आर्थिक लाभ और भावनात्मक संबंधों में वृद्धि के संकेत दे रहा है, तो कुछ को खर्चों पर नियंत्रण और स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।
दिन के उतरार्ध में उर्जा की कमी अनुभव करेंगे। मन वास्तविक कार्यों की अपेक्षा काल्पनिक स्थियों का आकलन करने लगेगा। आद्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ेगा। यात्रा में स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें।
शुभ रंग - ब्राऊन कलर
शुभ अंक - 7
भावनात्मक रिश्तों में आपसी सहयोग बढ़ने का लाभ आर्थिक क्रियाकलापों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। साझेदारी व्यवसाय के प्रति रूझान बढ़ेगा। दूसरों से अपेक्षाएं कम रखनी होगी।
शुभ रंग - रेड कलर
शुभ अंक - 1
कार्यों में निरंतरता बनाए रखना मुश्किल रहेगा। दूसरों की सहायता करने में अपने कार्य पीछे छूट सकते हैं। पुरानी व्यवस्था फिर से आरंभ होने के संकेत मिल रहे हैं। खर्चो पर नियंत्रण में कठिनाई अनुभव करेंगे।
शुभ रंग - पीच कलर
शुभ अंक - 9
निर्णय में दूरदर्शिता दिखानी होगी। आर्थिक तौर पर अल्प अवधि के निर्णय लेने से बचें। भाई बहनों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने के अवसर मिलेंगे। साक्षात्कार में सफलता मिलने की संभावना है।
शुभ रंग - ग्रे कलर
शुभ अंक - 6
सरकारी कार्यों में गति तेज होगी। रुका भुगतान मिलने से आर्थिक रूप से सक्षम अनुभव करेंगे। भावनात्मक संबंधों के लिए समय निकालना मुश्किल रहेगा। परंतु गहरा आत्मिक जुड़ाव अनुभव करेंगे।
शुभ रंग - ओरेंज कलर
शुभ अंक - 2
व्यवस्थाओं पर नियंत्रण बेहतर करने के लिए सभी का सहयोग लेना होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण समस्या को बढ़ा सकते हैं। शेयर बाजार से जुड़ी सटीक जानकारियों से लाभान्वित हो सकते हैं।
शुभ रंग - डार्क ग्रीन
शुभ अंक - 3
वास्तविक कार्यों की अनदेखी होने से भविष्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है। लोगों के प्रति पूर्वाग्रह से बचना होगा। आध्यात्मिक कार्यक्रमों से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। प्रिय जनों के साथ यात्रा की योजना बन सकती है।
शुभ रंग - ब्राईट व्हाईट
शुभ अंक - 2
परिश्रम का फल थोड़ा देर से मिलेगा। संध्या तक अच्छे समाचार मिलने से निराशा कम होगी। प्रिय जनों से मुलाकातें उत्साहित करेंगीं। नए भावनात्मक संबंधों का आकर्षण कार्यों की दिशा बदलने में भूमिका निभा सकता है।
शुभ रंग - गोल्डन कलर
शुभ अंक - 5
किसी खास कार्य के अधूरा रहने से तनाव में रह सकते हैं। प्रेम संबंधों से सकारात्मक साथ मिलेगा। उच्च अधिकारियों के प्रति थोड़ी नाराजगी रह सकती है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें।
शुभ रंग - यलो कलर
शुभ अंक - 4
व्यवसायिक गतिविधियों के प्रति रूझान बढ़ेगा। विदेश व्यापार से जुड़े लोगों को थोड़ी समस्या रह सकती है। रन और आभूषण से जुड़े व्यवसाय में सावधानी से आगे बढ़ने का समय है। यात्रा टाले।
शुभ रंग - सलेटी कलर
शुभ अंक - 7
कार्यों की गति अचानक तीव्र होने से व्यवस्थाओं में बदलाव करना पड़ सकता है। मांगलिक कार्यों में अत्यधिक जिम्मेदारी लेना परिवार से तनाव में डाल सकता है। निजी संबंधों में आरोप प्रत्यारोप से बचना होगा।
शुभ रंग - सिल्वर कलर
शुभ अंक - 6
विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च होने की संभावना है। दूसरों को प्रभावित करने के प्रयास में बचत खर्च हो सकती है। सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा और मान सम्मान बढ़ेगा।
शुभ रंग - सेफ्रान कलर
शुभ अंक - 3
