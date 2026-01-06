Aaj Ka Rashifal 7 January: आज का राशिफल: सूर्य-चंद्रमा की बदली चाल, इन 5 राशियों के लिए लेकर आई है खुशियों की सौगात

Aaj Ka Rashifal 7 January 2026: आज 7 जनवरी 2026, बुधवार का दिन है और माघ मास का पांचवां दिन है। आज का दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बुधवार का व्रत रखने से बुध ग्रह के दोष कम होते हैं और बुद्धि, व्यापार, शिक्षा व करियर में उन्नति मिलती है। आज सूर्य देव धनु राशि में और चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान रहेंगे, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप में पड़ेगा। किसी के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आएगा, तो किसी को स्वास्थ्य, व्यापार या पारिवारिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानें, मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का विस्तृत राशिफल, साथ ही जानिए कौन-से उपाय आपके दिन को बेहतर बना सकते हैं। (Today Horoscope Wednesday)