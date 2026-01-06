Aaj Ka Rashifal 7 January: आज का राशिफल: सूर्य-चंद्रमा की बदली चाल, इन 5 राशियों के लिए लेकर आई है खुशियों की सौगात

Aaj Ka Rashifal 7 January : राशिफल 7 जनवरी 2026 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Aaj Ka Rashifal 7 January 2026: आज 7 जनवरी 2026, बुधवार का दिन है और माघ मास का पांचवां दिन है। आज का दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बुधवार का व्रत रखने से बुध ग्रह के दोष कम होते हैं और बुद्धि, व्यापार, शिक्षा व करियर में उन्नति मिलती है। आज सूर्य देव धनु राशि में और चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान रहेंगे, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप में पड़ेगा। किसी के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आएगा, तो किसी को स्वास्थ्य, व्यापार या पारिवारिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानें, मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का विस्तृत राशिफल, साथ ही जानिए कौन-से उपाय आपके दिन को बेहतर बना सकते हैं। (Today Horoscope Wednesday)
आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और छोटी-सी तकलीफ को भी हल्के में न लें. व्यावसायिक दृष्टिकोण से नुकसान उठाने जैसी चिंताएं संभव हैं, इसलिए सावधानीपूर्वक योजना बनाएं. आसपास के लोगों, खासकर प्रतिस्पर्धियों के बारे में सचेत रहें।
आज का दिन सामान्य रहेगा और सोचे गए कार्य पूरे होंगे। स्वास्थ्य में हल्का-फुल्का उतार-चढ़ाव बन सकता है। घर के वातावरण में मांगलिक अवसर बनेंगे और परिवार के भीतर खुशहाली बनी रहेगी। व्यवसाय में थोड़ी आर्थिक अस्थिरता आने की संभावना है, जिससे कारोबारी स्थिति प्रभावित हो सकती है। परिजन के बीच किसी बात को लेकर मतभेद उभर सकता है, लेकिन समझौते से सब ठीक हो सकता है।
आज का दिन आपके लिए सुख-शांति और सौभाग्य से भरा रहेगा। आपका स्वास्थ्य उत्कृष्ट रहेगा और दिन भर आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। यदि आप किसी नए व्यापार या व्यवसाय की शुरुआत की योजना बना रहे हैं, तो यह दिन उस दिशा में शुभ संकेत ला सकता है। आपकी मेहनत और योजना से सफल संभावनाएं बनेंगी। रुके हुए धन के आगमन से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपके बजट में संतुलन आयेगा। परिवार एवं समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।
आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है स्वास्थ्य ठीक रहेगा पत्नी से चल रहे हैं मतभेद दूर होंगे व्यापार व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा किसी विशेष व्यक्ति के संपर्क से कोई बड़ा कार्य आपको आज मिल सकता है परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा कोई सुखद समाचार परिवार में प्राप्त होगा।
आज के दिन आप किसी विषय को लेकर किसी विवाद में उलझ सकते हैं। आपका खास काम रुक सकता है या में बाधा आ सकती है, जिससे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखना जरूरी है. पारिवारिक परंपरागत संपत्ति को लेकर घर में मतभेद बढ़ सकते हैं। व्यापार-व्यवसाय में नुकसान उठाने की संभावना भी बनी रहती है।
आज के दिन आप मानसिक तनाव से गुजर सकते हैं. इन चिंताओं के कारण दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ विवाद होने की संभावना बन सकती है. आज व्यावसायिक क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ सकता है और आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ने की आशंका है. घर-परिवार में प्रियजनों के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, और किसी करीबी का दुखद समाचार भी आ सकता है.
कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रह सकती है, परन्तु यह समय आपको अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखने का अवसर भी प्रदान करेगा। आज आप किसी लंबी यात्रा पर जाने के योग बन सकते हैं, या किसी खास कार्य के लिए यात्रा की योजना बन सकती है। विरोधियों के सामने आपका व्यवहार संभवत थोड़ा ढीला या विनम्र दिखाई दे सकता है, जिससे आपको उनके साथ बेहतर संबंध बनाने का मौका मिलेगा।
आप अचानक अपने करीबी लोगों के विरोध का सामना कर सकते हैं और सेहत में भी कुछ कमी अनुभव कर सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी आपके साथियों से धोखा मिल सकता है, जिससे आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इस समय किसी भी नए काम की शुरुआत न करें और किसी भी अजनबी व्यक्ति को उधार देने से बचें, क्योंकि इससे नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। परिवारिक मोर्चे पर भी तनाव बढ़ सकता है। अपनों के बीच मतभेद गहराने लगेंगे।
आज का दिन आपके लिए थोड़ा कठिन साबित हो सकता है। स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परेशानी उभर सकती हैं और आप षड्यंत्र का शिकार बन सकते हैं ऐसा महसूस हो सकता है। व्यापार-व्यवसाय में भी हानि हो सकती है, इसलिए सावधानी रखें। अगर आप नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, तो अभी वही समय उपयुक्त नहीं माना जाएगा। परिवार के भीतर संपत्ति को लेकर तनाव या विवाद बन सकता है
आज का दिन सामान्य रहेगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा महसूस होगा. किसी करीबी या अपने खास इंसान के बारे में दुखद खबर मिल सकती है. व्यापार-व्यवसाय में नुकसान उठाने जैसी परिस्थिति बन सकती है. घर परिवार में मतभेद या टकराव से बचना ही उचित रहेगा। किसी भी तरह के वाद-विवाद से दूर रहें. अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और संयम के साथ बात करें।
आज का दिन आपके लिए सुखद और सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है और आप जो भी योजनाएं बनाते हैं वे सफल होंगी। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है, जो आपके व्यवसाय क्षेत्र में नया अवसर ला सकती है और इससे आपको लाभ होने की संभावना है। गृहस्थ जीवन में भी शुभ संकेत हैं; परिवार की तरफ से मांगलिक अवसरों के निर्माण की संभावना बन रही है। सभी परिवारजन आपका सम्मान और प्यार देंगे, जिससे आपका मन उत्साहित होगा। साथ ही आप अपने परिवार के साथ किसी लंबी यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं।
आज का दिन कुछ चुनौतियों के साथ रहेगा। स्वास्थ्य थोड़ा डगमगा सकता है और नई शुरुआत करने में अवरोध आ सकता है। किसी करीबी की दुखद खबर भी मिलने की संभावना है। व्यवसाय में हानि होने की आशंका बनी रहती है, और परिवार में वाद-विवाद का शक हो सकता है। ऐसे में वाणी पर संयम बनाए रखें और तकरार से बचना बेहतर है। धीरे-धीरे कदम बढ़ाएं और धैर्य रखें।
