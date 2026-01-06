6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

धर्म और अध्यात्म

मासिक शिवरात्रि 2026 कैलेंडर: सभी तिथियां, सही मुहूर्त और निशिता काल पूजा समय

Masik Shivratri 2026 Calendar: जानिए पूरे साल की मासिक शिवरात्रि की तिथियां, महाशिवरात्रि 2026 की तारीख, निशिता काल, सही पूजा मुहूर्त और व्रत विधि।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 06, 2026

Masik Shivratri 2026 Calendar

Masik Shivratri 2026 Calendar : मासिक शिवरात्रि 2026 कैलेंडर (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Masik Shivratri 2026 Calendar : हिंदू परंपरा में, शिवरात्रि सिर्फ़ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। यह शिव और शक्ति के मिलन का एक शक्तिशाली उत्सव है। हर महीने, कृष्ण पक्ष के 14वें दिन - चंद्रमा के अंधेरे पक्ष में - भक्त शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। लोगों का मानना ​​है कि यह व्रत जीवन की बाधाओं को दूर करने में मदद करता है और उन्हें उनकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ाता है। अगर आप शास्त्रों का पालन करते हैं, तो पूरे साल यह व्रत रखने से भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिलता है। इसलिए, 2026 में सभी शिवरात्रि की तारीखों और पूजा के सही समय की सूची भक्तों के लिए बहुत मायने रखती है।

मासिक शिवरात्रि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है

मासिक शिवरात्रि पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन, भक्त शिव और पार्वती दोनों की पूजा करते हैं, इस उम्मीद में कि उनकी प्रार्थनाएं पूरी होंगी। लोग कहते हैं कि अगर आप रात भर जागकर निशिता काल (जो आधी रात के आसपास होता है) में शिव पूजा करते हैं, तो यह पापों को धो देता है। अविवाहित महिलाएं अक्सर अच्छा पति पाने के लिए यह व्रत रखती हैं, जबकि विवाहित महिलाएं घर में सुख और शांति के लिए प्रार्थना करती हैं।

महाशिवरात्रि: 2026 की बड़ी रात

2026 में महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने की कृष्ण चतुर्दशी को पड़ती है। अब, कुछ कैलेंडर महीने के लिए अलग-अलग नामों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप किसी भी कैलेंडर का पालन करें, तारीख वही रहती है। पुरानी कहानियों के अनुसार, भगवान शिव ने इसी रात लिंगम के रूप में खुद को प्रकट किया था, जिससे यह शिव के भक्तों के लिए और भी खास हो जाता है। यहां 2026 के लिए मासिक शिवरात्रि की तारीखों की पूरी लिस्ट दी गई है:

मासिक शिवरात्रि कैलेंडर 2026

इन सभी तारीखों पर, आधी रात (निशिता काल) को शिव पूजा के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है।

शिवरात्रि का व्रत और पूजा कैसे करें

अपने दिन की शुरुआत नहाकर करें और व्रत रखने का संकल्प लें। ज़्यादातर लोग शाम तक सिर्फ़ फल खाते हैं या कुछ भी नहीं खाते। शाम होने पर, वे शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध, बेल पत्र और धतूरा चढ़ाते हैं। देर रात तक जागकर आधी रात को विशेष पूजा करने से व्रत का पूरा फल मिलता है।

लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत क्यों रखते हैं

लोगों का मानना ​​है कि यह व्रत सबसे मुश्किल इच्छाओं को भी पूरा करता है। शिव—भोलेनाथ—अपनी दयालुता के लिए जाने जाते हैं और दिल से की गई प्रार्थनाओं का जल्दी जवाब देते हैं। यह व्रत रखने से मन को शांति, घर में खुशी और सच्ची आध्यात्मिक शक्ति मिलती है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।


ये भी पढ़ें

Weekly Horoscope : तुला राशि पर मेहरबान सितारे! नए सप्ताह में इन 5 राशियों की बदलेगी तकदीर
राशिफल
Weekly Horoscope

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Jan 2026 12:36 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / मासिक शिवरात्रि 2026 कैलेंडर: सभी तिथियां, सही मुहूर्त और निशिता काल पूजा समय

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Angel Number 111: हर जगह 111 दिख रहा है? ये सिर्फ संयोग नहीं, जीवन बदलने वाला संकेत है

Angel Number 111
धर्म/ज्योतिष

Kailash Mahadev Temple : त्रेता युग से जुड़ा है इस मंदिर का नाता: कैसे भगवान परशुराम यहां लेकर आए थे ‘अचल’ महादेव?

Kailash Mahadev Temple in Agra
धर्म और अध्यात्म

क्या आप जानते हैं आपकी पसंद, प्यार और आकर्षण कौन कंट्रोल करता है?

Shukra Grah Ka Prabhav
धर्म/ज्योतिष

Chandra Darshan 2026: चंद्रमा की कृपा से चमकेगी किस्मत: 2026 में चंद्र दर्शन की पूरी सूची और पूजा विधि यहां देखें

Chandra Darshan 2026
धर्म और अध्यात्म

Masik Durga Ashtami 2026: मासिक दुर्गाष्टमी 2026 कैलेंडर: पूरे साल की तिथियां और शुभ मुहूर्त, अभी नोट करें

Masik Durga Ashtami 2026
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.