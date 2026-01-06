मासिक शिवरात्रि 2026 कैलेंडर: सभी तिथियां, सही मुहूर्त और निशिता काल पूजा समय

Masik Shivratri 2026 Calendar : हिंदू परंपरा में, शिवरात्रि सिर्फ़ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। यह शिव और शक्ति के मिलन का एक शक्तिशाली उत्सव है। हर महीने, कृष्ण पक्ष के 14वें दिन - चंद्रमा के अंधेरे पक्ष में - भक्त शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। लोगों का मानना ​​है कि यह व्रत जीवन की बाधाओं को दूर करने में मदद करता है और उन्हें उनकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ाता है। अगर आप शास्त्रों का पालन करते हैं, तो पूरे साल यह व्रत रखने से भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिलता है। इसलिए, 2026 में सभी शिवरात्रि की तारीखों और पूजा के सही समय की सूची भक्तों के लिए बहुत मायने रखती है।