Weekly Horoscope : तुला राशि पर मेहरबान सितारे! नए सप्ताह में इन 5 राशियों की बदलेगी तकदीर
Weekly Horoscope : जनवरी की शुरुआत एक नए हफ्ते से हो रही है 5 से 11 जनवरी 2026 तक। इस बार ज्योतिषी अनीश व्यास का कहना है कि ग्रहों की चाल पांच राशियों के लिए जबरदस्त फायदे का वक्त लेकर आई है। बृहस्पति मिथुन में, चंद्रमा कर्क में, केतु सिंह में, और चार-चार ग्रह—सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र—धनु में डेरा डाले हुए हैं। राहु कुंभ में और शनि मीन में हैं। कुल मिलाकर, ये ग्रह पैसों, तरक्की और नई खुशखबरी के खूब मौके बना रहे हैं।
मेष वालों, आपके स्वामी मंगल सूरज, बुध और शुक्र के साथ धनु राशि में हैं। इस हफ्ते किस्मत आपके साथ है। खुद में नई ताकत महसूस करोगे। दिमाग में पॉजिटिव सोच रहेगी और काम में मन भी खूब लगेगा। पैसों के मामले में भी ये हफ्ता आपके फेवर में है। आपके फैसले आपको फायदा देंगे। हां, खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
कर्क राशि के लोग भी इस हफ्ते खुश रहेंगे। पैसों की स्थिति मजबूत रहेगी। नौकरी या बिजनेस—दोनों में तरक्की के अच्छे मौके बन रहे हैं। करियर में भी बदलाव की उम्मीद है, और घर-परिवार में प्यार बढ़ेगा। बच्चों से कोई बढ़िया खबर मिल सकती है। उनके आगे का भविष्य भी चमकता दिख रहा है।
कन्या राशि के लिए यह हफ्ता राहत लेकर आया है। कई उलझनें अब सुलझेंगी। आमदनी बढ़ने के योग बन रहे हैं। जो बिजनेस में हैं, उन्हें खासा मुनाफा मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को भी कोई अच्छा सरप्राइज मिल सकता है—प्रमोशन या सैलरी बढ़ सकती है। परिवार का साथ मिलेगा और बच्चे भी तरक्की करेंगे।
तुला राशि वालों की आर्थिक हालत सुधरेगी। कहीं फंसा पैसा वापस मिल सकता है। नया घर या गाड़ी खरीदने का मन हो तो समय आपके लिए सही है। काम में जो रुकावटें थीं, वो दूर होंगी। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। यात्रा से भी फायदा हो सकता है। बस, खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी है, बजट से बाहर न जाएं।
वृश्चिक राशि के लिए अचानक धन लाभ के मौक़े बन रहे हैं। करियर में भी बड़ी सफलता के संकेत हैं, खासकर अगर आप टेक्नोलॉजी या रिसर्च में हैं तो फायदा और बढ़ जाएगा। बिजनेस करने वालों को मुनाफा दिखेगा। ऑफिस में नई और अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपके लिए आगे रास्ता खोलेंगी।
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग
राशिफल 2026