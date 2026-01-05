Weekly Horoscope : तुला राशि पर मेहरबान सितारे! नए सप्ताह में इन 5 राशियों की बदलेगी तकदीर

Weekly Horoscope : जनवरी की शुरुआत एक नए हफ्ते से हो रही है 5 से 11 जनवरी 2026 तक। इस बार ज्योतिषी अनीश व्यास का कहना है कि ग्रहों की चाल पांच राशियों के लिए जबरदस्त फायदे का वक्त लेकर आई है। बृहस्पति मिथुन में, चंद्रमा कर्क में, केतु सिंह में, और चार-चार ग्रह—सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र—धनु में डेरा डाले हुए हैं। राहु कुंभ में और शनि मीन में हैं। कुल मिलाकर, ये ग्रह पैसों, तरक्की और नई खुशखबरी के खूब मौके बना रहे हैं।