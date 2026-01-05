5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

राशिफल

Weekly Horoscope : तुला राशि पर मेहरबान सितारे! नए सप्ताह में इन 5 राशियों की बदलेगी तकदीर

Rashifal January 2026 : 5 से 11 जनवरी 2026 का साप्ताहिक राशिफल: तुला, मेष, कर्क, कन्या और वृश्चिक राशि के लिए धन, करियर और सफलता के बड़े योग।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 05, 2026

Weekly Horoscope

Weekly Horoscope : तुला राशि पर मेहरबान सितारे! नए सप्ताह में इन 5 राशियों की बदलेगी तकदीर

Weekly Horoscope : जनवरी की शुरुआत एक नए हफ्ते से हो रही है 5 से 11 जनवरी 2026 तक। इस बार ज्योतिषी अनीश व्यास का कहना है कि ग्रहों की चाल पांच राशियों के लिए जबरदस्त फायदे का वक्त लेकर आई है। बृहस्पति मिथुन में, चंद्रमा कर्क में, केतु सिंह में, और चार-चार ग्रह—सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र—धनु में डेरा डाले हुए हैं। राहु कुंभ में और शनि मीन में हैं। कुल मिलाकर, ये ग्रह पैसों, तरक्की और नई खुशखबरी के खूब मौके बना रहे हैं।

मेष | Aries Weekly Horoscope

मेष वालों, आपके स्वामी मंगल सूरज, बुध और शुक्र के साथ धनु राशि में हैं। इस हफ्ते किस्मत आपके साथ है। खुद में नई ताकत महसूस करोगे। दिमाग में पॉजिटिव सोच रहेगी और काम में मन भी खूब लगेगा। पैसों के मामले में भी ये हफ्ता आपके फेवर में है। आपके फैसले आपको फायदा देंगे। हां, खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।

कर्क | Cancer Weekly Horoscope

कर्क राशि के लोग भी इस हफ्ते खुश रहेंगे। पैसों की स्थिति मजबूत रहेगी। नौकरी या बिजनेस—दोनों में तरक्की के अच्छे मौके बन रहे हैं। करियर में भी बदलाव की उम्मीद है, और घर-परिवार में प्यार बढ़ेगा। बच्चों से कोई बढ़िया खबर मिल सकती है। उनके आगे का भविष्य भी चमकता दिख रहा है।

कन्या | Virgo Weekly Horoscope

कन्या राशि के लिए यह हफ्ता राहत लेकर आया है। कई उलझनें अब सुलझेंगी। आमदनी बढ़ने के योग बन रहे हैं। जो बिजनेस में हैं, उन्हें खासा मुनाफा मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को भी कोई अच्छा सरप्राइज मिल सकता है—प्रमोशन या सैलरी बढ़ सकती है। परिवार का साथ मिलेगा और बच्चे भी तरक्की करेंगे।

आज का राशिफल, मंगलवार, 6 जनवरी 2026

तुला | Libra Weekly Horoscope

तुला राशि वालों की आर्थिक हालत सुधरेगी। कहीं फंसा पैसा वापस मिल सकता है। नया घर या गाड़ी खरीदने का मन हो तो समय आपके लिए सही है। काम में जो रुकावटें थीं, वो दूर होंगी। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। यात्रा से भी फायदा हो सकता है। बस, खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी है, बजट से बाहर न जाएं।

वृश्चिक | Scorpio Weekly Horoscope

वृश्चिक राशि के लिए अचानक धन लाभ के मौक़े बन रहे हैं। करियर में भी बड़ी सफलता के संकेत हैं, खासकर अगर आप टेक्नोलॉजी या रिसर्च में हैं तो फायदा और बढ़ जाएगा। बिजनेस करने वालों को मुनाफा दिखेगा। ऑफिस में नई और अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपके लिए आगे रास्ता खोलेंगी।

ये भी पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 6 January: राशिफल 6 जनवरी 2026: आज सकट चौथ पर इन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें मेष से मीन का भाग्य
राशिफल
Aaj Ka Rashifal 6 January 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

राशिफल 2026

Published on:

05 Jan 2026 06:36 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Weekly Horoscope : तुला राशि पर मेहरबान सितारे! नए सप्ताह में इन 5 राशियों की बदलेगी तकदीर

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

राशिफल 2026

Hans–Malavya Rajyog 2026: इस दिन बनने जा रहा है साल का पहला हंस-मालव्य राजयोग, इन राशियों को मिलेगा भरपूर लाभ

Hans–Malavya Rajyog 2026
धर्म/ज्योतिष

Tarot Card Rashifal 6 January 2026: टैरो राशिफल: आज कार्ड्स ने किन राशियों के लिए दिए उन्नति के संकेत? जानें अपना भाग्य

Tarot Card Rashifal 6 January 2026
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 6 January: राशिफल 6 जनवरी 2026: आज सकट चौथ पर इन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें मेष से मीन का भाग्य

Aaj Ka Rashifal 6 January 2026
राशिफल

Cat Eye Stone: किन लोगों को धारण करना चाहिए लहसुनिया रत्न, जानिए इसके नियम और फायदे

Cat Eye Stone
धर्म/ज्योतिष

Tarot Rashifal 5 January 2026: टैरो राशिफल : क्या 2026 का पहला सोमवार लाएगा आपके लिए खुशखबरी? पढ़ें आज का टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 5 January 2026
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.