Holi Festival 2026: होली पर यूं ही मत लगाइए रंग! जानें आपकी राशि के लिए कौन सा गुलाल है सबसे शुभ

Holi Festival 2026, Horoscope Holi Colors: पंचांग के अनुसार, पूरे देश में 4 मार्च 2026 को रंगों वाली होली धूमधाम से मनाई जाएगी। होली सिर्फ मस्ती और उत्साह का पर्व नहीं है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दिन ग्रहों और राशियों की ऊर्जा से भी गहराई से जुड़ा होता है। मान्यता है कि इस दिन लगाया गया रंग आपके मन, भाग्य और संबंधों पर विशेष प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में अगर आप अपनी राशि के अनुसार सही गुलाल चुनते हैं, तो यह आपके लिए सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम बन सकता है।