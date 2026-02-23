23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

धर्म/ज्योतिष

Holi Festival 2026: होली पर यूं ही मत लगाइए रंग! जानें आपकी राशि के लिए कौन सा गुलाल है सबसे शुभ

Horoscope Holi Colors: होली सिर्फ मस्ती का नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत का भी प्रतीक है। ज्योतिष अनुसार राशि के हिसाब से चुना गया गुलाल सौभाग्य, सफलता और खुशियां बढ़ा सकता है, जानें होली 2026 पर आपके लिए कौन सा रंग रहेगा सबसे शुभ।

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 23, 2026

Zodiac Wise Holi Colors, Holi 2026 Rashifal, Lucky Gulal for Each Rashi,

Holi Lucky Color According to Zodiac|फोटो सोर्स- Freepik

Holi Festival 2026, Horoscope Holi Colors: पंचांग के अनुसार, पूरे देश में 4 मार्च 2026 को रंगों वाली होली धूमधाम से मनाई जाएगी। होली सिर्फ मस्ती और उत्साह का पर्व नहीं है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दिन ग्रहों और राशियों की ऊर्जा से भी गहराई से जुड़ा होता है। मान्यता है कि इस दिन लगाया गया रंग आपके मन, भाग्य और संबंधों पर विशेष प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में अगर आप अपनी राशि के अनुसार सही गुलाल चुनते हैं, तो यह आपके लिए सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम बन सकता है।

Zodiac Lucky Colors: राशि अनुसार चुनें लकी गुलाल

मेष राशि

स्वामी ग्रह: मंगल
शुभ रंग: लाल और गुलाबी
मेष राशि के जातक ऊर्जा और उत्साह से भरे होते हैं। लाल रंग मंगल का प्रतीक है, जो साहस, आत्मविश्वास और जोश को बढ़ाता है। होली पर लाल या गुलाबी गुलाल लगाने से आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार होगा और रुके हुए कार्यों में गति आएगी। यह रंग आपके व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बनाएगा।

वृषभ राशि

स्वामी ग्रह: शुक्र
शुभ रंग: सफेद और हल्का गुलाबी
वृषभ राशि के लोग सौंदर्य और प्रेम के प्रतीक होते हैं। सफेद और हल्का गुलाबी रंग शांति, आकर्षण और रिश्तों में मधुरता लाते हैं। इन रंगों से होली खेलने पर आपके संबंध मजबूत होंगे और जीवन में सुकून बना रहेगा।

मिथुन राशि

स्वामी ग्रह: बुध
शुभ रंग: हरा
मिथुन राशि के जातक बुद्धिमान और मिलनसार होते हैं। हरा रंग तरक्की, संवाद और नई संभावनाओं का प्रतीक है। होली पर हरा गुलाल लगाने से करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और आपके संबंधों में मजबूती आएगी।

कर्क राशि

स्वामी ग्रह: चंद्रमा
शुभ रंग: सफेद और चांदी जैसा रंग
कर्क राशि के लोग भावुक और संवेदनशील होते हैं। सफेद और सिल्वर रंग मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन बनाए रखते हैं। इन रंगों के साथ होली मनाने से आपके मन की उलझनें कम होंगी और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी।

सिंह राशि

स्वामी ग्रह: सूर्य
शुभ रंग: नारंगी और सुनहरा
सिंह राशि के जातक नेतृत्व और आत्मविश्वास के प्रतीक होते हैं। नारंगी और सुनहरा रंग आपकी चमक और प्रभाव को बढ़ाता है। होली पर इन रंगों का उपयोग करने से समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और आत्मबल मजबूत होगा।

कन्या राशि

स्वामी ग्रह: बुध
शुभ रंग: हरा और हल्का पीला
कन्या राशि के लोग व्यवहारिक और मेहनती होते हैं। हरा और हल्का पीला रंग सफलता, सकारात्मक सोच और संतुलन का प्रतीक है। इन रंगों से होली खेलने पर कार्यक्षेत्र में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं।

तुला राशि


स्वामी ग्रह: शुक्र
शुभ रंग: गुलाबी और नीला
तुला राशि के जातक संतुलन और प्रेम को महत्व देते हैं। गुलाबी और नीला रंग रिश्तों में सामंजस्य और शांति लाते हैं। होली पर इन रंगों का प्रयोग करने से जीवन में प्रेम और स्थिरता बढ़ेगी।

वृश्चिक राशि

स्वामी ग्रह: मंगल
शुभ रंग: गहरा लाल और मैरून
वृश्चिक राशि के लोग दृढ़ निश्चयी और गहरे विचारों वाले होते हैं। गहरा लाल और मैरून रंग आत्मबल और इच्छाशक्ति को मजबूत करता है। इन रंगों से होली खेलने पर आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी।

धनु राशि

स्वामी ग्रह: गुरु
शुभ रंग: पीला
धनु राशि के जातक ज्ञान और आशावाद के प्रतीक होते हैं। पीला रंग समृद्धि, सकारात्मकता और खुशहाली लाता है। होली पर पीला गुलाल लगाने से जीवन में नई उम्मीदें और अवसर मिल सकते हैं।

मकर राशि

स्वामी ग्रह: शनि
शुभ रंग: नीला और बैंगनी
मकर राशि के लोग अनुशासित और मेहनती होते हैं। नीला और बैंगनी रंग स्थिरता, धैर्य और सफलता का प्रतीक है। इन रंगों से होली खेलने पर करियर और जीवन में मजबूती आएगी।

कुंभ राशि

स्वामी ग्रह: शनि
शुभ रंग: आसमानी और नीला
कुंभ राशि के जातक रचनात्मक और दूरदर्शी होते हैं। आसमानी और नीला रंग नई सोच और मानसिक शांति देता है। होली पर इन रंगों का उपयोग करने से नए अवसर और सकारात्मक बदलाव संभव हैं।

मीन राशि

स्वामी ग्रह: गुरु
शुभ रंग: पीला और केसरिया
मीन राशि के लोग आध्यात्मिक और संवेदनशील होते हैं। पीला और केसरिया रंग सौभाग्य, आस्था और आंतरिक शांति को बढ़ाते हैं। इन रंगों के साथ होली मनाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खुल सकते हैं।

Holi 2026 Chandra Grahan: 100 साल में बाद होली पर चंद्र ग्रहण का साया, 3 मार्च को बन रहा खास योग, जानें जरूरी नियम और सावधानियां
धर्म/ज्योतिष
Holi 2026 Lunar Eclipse, Holi Par Chandra Grahan 2026,

धर्म/ज्योतिष

